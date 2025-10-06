Dit vinden Brabanders de belangrijkste verkiezingsthema's

Brabanders vinden migratie en wonen de belangrijkste thema's bij de aankomende Tweede Kamerverkiezingen. Dat blijkt uit onderzoek van Kieskompas in opdracht van Omroep Brabant en de andere regionale omroepen.

Deelnemers werd gevraagd wat voor hen de drie belangrijkste thema’s zijn met de komende verkiezingen. Voor vier op de tien Brabanders is migratie een van die drie belangrijkste thema’s. Dat wordt op de voet gevolgd door de woningmarkt, gezondheidszorg en normen en waarden.

Migratie

Twee derde van de Brabanders vindt dat mensen die vluchten voor oorlog en geweld ruimhartig moeten worden opgevangen. Maar waar die opvang moet komen, is een andere vraag. Volgens twee op de vijf Brabanders zijn er te veel vluchtelingen in onze provincie.

De meeste mensen die migratie een belangrijk thema vinden, hebben daar een harde mening over, zo wordt duidelijk uit de antwoorden op de open vragen. Ze willen een volledige asielstop, grenzen sluiten en buitenlanders terugsturen die hier in hun ogen niet moeten zijn.

Veel Brabanders verwijzen daarbij naar, volgens hen, te grote cultuurverschillen, ‘islamisering', de druk op de woningmarkt en veiligheid op straat. Zaken die in hun ogen opgelost zouden zijn met een asielstop. “Graag zie ik helemaal geen niet-westerse mensen in ons Nederland", zegt iemand.

Wonen

Wonen is een ander belangrijk verkiezingsthema voor een derde van de Brabanders. Ruim de helft maakt zich zorgen over het vinden van een geschikte woning. Zeven op de tien hebben er geen vertrouwen in dat de overheid het woningtekort gaat oplossen.

Twee derde vindt het niet erg als er minder mogelijkheden komen voor omwonenden om bezwaar te maken tegen nieuwbouwplannen. Ongeveer zeven op de tien wil dat het toegestaan wordt om permanent in een recreatiewoning te leven.

Brabanders willen vooral dat er sneller, meer en betaalbaar gebouwd wordt, blijkt uit de open antwoorden in het onderzoek. “Betaalbare huur en koopwoningen voor jongelui die op een acceptabele leeftijd uit huis willen zoals het hoort", zegt iemand. Mensen willen dat bezwaarprocedures flink worden verkort en dat er flexibeler met (stikstof)regels wordt omgegaan bij woningbouw.

Normen, waarden en zorg

Naast wonen en migratie worden ook normen en waarden en gezondheidszorg als belangrijkste thema’s genoemd. Bijna een kwart van de Brabanders vindt gezondheidszorg een belangrijk onderwerp voor de Tweede Kamerverkiezingen. Een op de vijf vindt dat van normen en waarden.

Veel mensen willen dat zorg betaalbaar en toegankelijk blijft, zo blijkt uit de open antwoorden in het onderzoek. “Zorgpremie verlagen en eigen risico afschaffen", zegt iemand. “De rijken hiervoor meer laten betalen.”

Normen en waarden blijken een breed thema te zijn, daarbij worden veel verschillende onderwerpen genoemd. Ze gaan over hoe we met elkaar omgaan en wat we van anderen vinden. Zo noemen Brabanders bijvoorbeeld thema's als veiligheid van vrouwen, cultuur, fatsoen en respect, abortus, samenhang van gezinnen en de democratische rechtsstaat.