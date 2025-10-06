Jinte (25) laat haar tatoeages weghalen: 'Nu zou ik er beter over nadenken'

De naam van je ex voor eeuwig op je arm of in een dronken bui op vakantie een jolig plaatje op je bil laten zetten. Leuk voor even, maar veel jongeren die onder de twintig waren toen ze een tattoo lieten zetten, hebben daar nu spijt van en laten hem weghalen. Zo ook de 25-jarige Jinte uit Bakel. "Ik was achttien en dacht minder na over de gevolgen. Daar heb ik nu spijt van.”

Jinte laat haar tatoeages weglaseren in de laserkliniek van Greg van den Berkmortel in Deurne en ligt nu al voor de zesde keer bij hem in de stoel. Ze laat twee tatoeages op haar onderarmen zien. Een daarvan is inmiddels bijna niet meer te zien. “Hier had ik enjoy life staan”, vertelt ze. “Achter die tattoo zit een minder prettig verhaal, waar ik niet meer dagelijks aan herinnerd wil worden.” Op haar andere arm staat Hakuna Matata, wat staat voor 'geen zorgen' en het is ook bekend van de film The Lion King. Die laat ze vandaag eenmalig laseren. “Die vind ik gewoon niet zo mooi gezet, dus ik hoop dat de lijntjes zo wat dunner worden.”

"Veel tattoos worden uit emotie gezet en dat is jammer.”

Greg ziet veel jongeren met dit soort verhalen bij hem langskomen. Ongeveer 15 procent van zijn cliënten is tussen de 18 en 25 jaar oud. "Het meeste wat ik zie zijn vrouwen die kinderen krijgen en een tattoo niet meer bij zich vinden passen. Van die aarsgeweien op de onderrug bijvoorbeeld. En tattoos die ook veel voorbijkomen zijn teksten en namen. Die zijn uit emotie gezet en dat is jammer.” Uit een peiling van RTL Nieuws blijkt dat hoe jonger mensen waren bij het zetten van hun eerste tatoeage, hoe groter het aantal is dat hem wil laten weghalen. Van de mensen die onder de 18 waren bij hun eerste tattoo, heeft 12 procent er een laten laseren en overweegt nog eens 11 procent om dat te doen. Ondertussen komen er steeds meer laserklinieken bij in Brabant. Jinte begrijpt dat wel. "Op die leeftijd heb je vaak nog een puberbrein en oorzaak-gevolg kan je dan moeilijker overzien. Ik denk nu absoluut meer na over de gevolgen dan dat ik vroeger deed."

Het weglaseren van een tattoo gaat niet zo makkelijk als het hier misschien lijkt (foto: Rochelle Moes).

Als Greg de laser op Jinte's arm zet, lijkt het alsof de tattoo meteen vervaagt, maar schijn bedriegt. “Dat is een reactie van de huid, maar over een halfuur ziet die tattoo er weer bijna hetzelfde uit”, legt hij uit. Volgens Greg zijn er gemiddeld zes tot twaalf behandelingen nodig. “En daar zitten dan steeds acht weken tussen, omdat je huid zich moet vernieuwen. Het is dus een heel proces waar je doorheen moet.”

"Nu zou ik er in ieder geval een stuk langer over nadenken."

Sommige tatoeages gaan nooit helemaal weg, weet Greg. “Als de tattoo te diep is gezet en er zit littekenweefsel onder, blijf je dat zien. Dat gebeurt ongeveer in dertig procent van de gevallen.” Die van Jinte zal na deze sessie helemaal verdwenen zijn, belooft hij. Hoeveel geld ze eraan kwijt is? “Honderden euro’s”, geeft ze toe. “Terwijl die tattoos destijds nog geen honderd euro per stuk waren. Als ik er nu nog een zou nemen, zou ik er in ieder geval een stuk langer over nadenken."

Kan je op je zestiende weloverwogen besluiten over een tatoeage? Volgens neuropsycholoog Erik Matser kan je op jonge leeftijd minder goed de gevolgen overzien van keuzes. “Je hersenen zijn pas op je 21e volgroeid en je bent op die leeftijd je identiteit nog aan het opbouwen." "Als je je op je zestiende volledig aan het identificeren bent met een voetbalclub of een band, wil dat niet zeggen dat dat op je dertigste ook nog zo is. Vaak groei je daar overheen. Weet dus dat je in fases leeft. En kijk daarom naar wat je op je lichaam zet en of dat vooral op dat moment betekenis voor je heeft of dat dat voor altijd is." De wetgeving aanpassen voor de leeftijd waarop je een tattoo moet zetten, vindt Matser niet nodig. “Ik denk dat je er van tevoren vooral goed over na moet denken. Praat erover met mensen die ouder zijn of die juist een tattoo hebben laten weghalen. En doe dat vooral voordat je er een laat zetten.”