Gemeente stuurt brandbrief over chaotische asielopvang: 'Duivels dilemma'

Het overplaatsen van gezinnen uit azc's naar de gemeenten verloopt niet goed. Sinds vorige week krijgen gemeenten in hoog tempo nareizende familieleden van asielzoekers toegewezen en dat kunnen ze niet bijhouden. Het resultaat is dat grote gezinnen in een veel te klein huis worden ondergebracht.

In de NRC gaat het over een brandbrief van de gemeente Tilburg, die de krant in handen heeft. Omdat er zo abrupt een beroep op de gemeenten wordt gedaan, zitten die met de handen in het haar. Ze hebben zich niet goed voor kunnen bereiden, hebben de capaciteit niet en kunnen door de situatie niet de veiligheid waarborgen.

In Tilburg moest er bijvoorbeeld een gezin van vijftien nareizigers in een huis met twee slaapkamers worden opgevangen. Dat is overbewoning en daardoor brandgevaarlijk. "Een duivels dilemma", noemt het gemeentebestuur het. "Wij zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van onze inwoners én moeten voorkomen dat mensen op straat belanden."

Maar de gemeenten kunnen nu niet anders. De operatie is een spoedmaatregel van demissionair minister Mona Keijzer, van Asiel en Migratie, om ruimte te maken voor meer opvang in de azc's. Het werkt als een mes op de keel voor gemeenten, waardoor er lokaal veel onrust ontstaat.