Vrouw schiet te hulp na verkeersruzie en wordt zelf aangereden

Een vrouw is maandagavond op de Oosterhoutseweg in Rijen zwaargewond geraakt bij een ongeluk terwijl ze een familielid probeerde te helpen. Het familielid was na een verkeersruzie op het wegdek beland. Toen de vrouw te hulp schoot, werd ze aangereden door een auto. Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Het ging volgens de politie vermoedelijk mis toen twee auto's elkaar op de Oosterhoutseweg probeerden in te halen en hierbij schade reden. Beide bestuurders zouden zijn gestopt, waarna er klappen werden uitgedeeld en een van de bestuurders op het wegdek terechtkwam. De ander is vervolgens weggereden. Of diegene die op het wegdek belandde, is gevallen of is aangereden, is nog niet duidelijk.

De vrouw probeerde haar familielid van de weg te halen, maar werd daarbij zelf aangereden door een tegemoetkomende automobilist. Die bestuurder had, voor zover nu bekend, niets met de eerdere vechtpartij te maken.

Er zijn nog geen aanhoudingen verricht en de politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd.