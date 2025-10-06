Vrouw zwaargewond bij ongeluk na verkeersruzie

Een vrouw is maandagavond zwaargewond geraakt bij een ernstig ongeluk op de Oosterhoutseweg in Rijen. De politie laat dinsdagochtend weten dat hier waarschijnlijk een verkeersruzie aan voorafging. Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Het ging vermoedelijk mis toen twee auto's elkaar probeerden in te halen en hierbij schade reden. Beide bestuurders zouden zijn gestopt, waarna er klappen werden uitgedeeld en een van de bestuurders op het wegdek terechtkwam. De ander is vervolgens weggereden. Of diegene die op het wegdek belandde, is gevallen of is aangereden, is nog niet duidelijk.

Een familielid probeerde het slachtoffer van de weg te halen, maar werd daarbij zelf ook aangereden door een tegemoetkomende automobilist. Die bestuurder had, voor zover nu bekend, niets met de eerdere vechtpartij te maken. De aangereden persoon is met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Er zijn nog geen aanhoudingen verricht en de politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd.