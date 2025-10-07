TikTok-trend houdt politie onnodig bezig: 'Willen echte boeven vangen'

Het is de nachtmerrie van veel ouders: terwijl je kind alleen thuis is, krijg jij van hen een foto doorgestuurd van een indringer in jullie huis. "Mam, er stond net een dakloze man voor de deur, hij is nu binnen", staat er. Met een foto erbij nog wel. Paniek! Brabantse agenten zeggen veel 112-meldingen te krijgen, in principe een logische reactie op een indringer in huis. Alleen... die 'dakloze man' bestaat niet: het gaat om een flauwe grap die rondgaat op TikTok.

De AI-filter van een dakloze man voor de deur is populair bij jongeren op sociale media. Dit is een digitaal trucje waarmee je met een paar klikken een levensechte foto maakt van iemand die er in het echt helemaal niet is.

Boeven vangen

Veel ouders trappen in de grap van hun kind, en dat is een probleem, laat de politie Breda-Zuid weten op Instagram. Zij krijgen de laatste tijd vaak meldingen binnen van deze zogenaamde 'insluipers' en rukken dan uit. Eenmaal ter plaatse blijkt er niets aan de hand te zijn. "We willen graag echte boeven vangen, maar daar hebben we door dit soort grappen minder tijd voor", zegt de politie op sociale media.

Ook in de Meierij heeft de politie haar handen vol aan de trend. Ze zegt zelfs 'meerdere keren per dag' uit te rukken voor deze nepindringers. Er is zelfs een keer een politiehelikopter ingezet. "We snappen dat jongeren mee willen doen", reageert de politie via Instagram. "Maar bedenk wel wat het gevolg kan zijn. Het kan niet de bedoeling zijn dat iemand met een dringende hulpvraag moet wachten omdat wij jouw AI-gegenereerde zwerver willen vangen."

AI-dakloze 'opgepakt'

De agenten laten zien dat ze zelf ook wel gevoel hebben voor humor. Op hun Instagram delen ze een foto van de 'gevangen' AI-indringer in de politieauto: "Deze hebben we al te pakken." Voor deze AI-insluiper hoef je dus niet meer te bellen, voor echte indringers natuurlijk nog wel.