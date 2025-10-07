Stroomuitval Brabant dreigt en topkok krijgt sterren: dit gebeurde maandag
De kans op stroomuitval in delen van Brabant is deze winter veel groter dan gedacht. Van de 22 stations in Nederland die kunnen uitvallen, staan er elf in Brabant. Netbeheerder Enexis roept op tot een noodplan en vraagt burgers en bedrijven minder stroom te gebruiken tijdens piekmomenten. De uitval kan enkele minuten tot uren duren. Hier lees je het hele verhaal.
In Tilburg is een vrouw neergestoken in haar woning aan de Enschotsestraat. De opgepakte verdachte blijkt haar buurman te zijn. Het slachtoffer vluchtte na de steekpartij de trap af en werd opgevangen door een andere buurtbewoner. Ze liep meerdere steekwonden op en is naar het ziekenhuis gebracht. Hier lees je meer details.
Topchef Soenil Bahadoer heeft direct twee Michelinsterren gekregen voor zijn nieuwe restaurant GEM. in Gemert. Het is een bijzondere prestatie voor de chef, die eerder dit jaar afscheid nam van zijn geliefde restaurant De Lindehof in Nuenen. In zijn nieuwe restaurant combineert hij zijn Surinaams-Hindoestaanse roots met Franse keuken. Lees zijn verhaal hier.
Op de A59 tussen Waalwijk en knooppunt Hooipolder ontstond een file door een vrachtwagen met een klapband. De vertraging liep op tot ongeveer veertig minuten. Ook op de A27 tussen Oosterhout-Oost en Geertruidenberg stonden automobilisten vast door een ongeluk. Check het hier.
Het aantal klinieken waar je je tatoeage kunt laten weglaseren stijgt in Brabant. Uit een peiling van RTL Nieuws blijkt dat hoe jonger mensen waren bij het zetten van hun eerste tatoeage, hoe groter het aantal is dat hem wil laten weghalen. Zo ook de 25-jarige Jinte, die maandagmiddag twee tatoeages liet weglaseren in een kliniek in Deurne. Hier lees je haar verhaal.