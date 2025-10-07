Vier auto's botsen op elkaar op druk kruispunt: 'Een grote chaos'

Vier auto’s zijn dinsdagochtend op elkaar gebotst bij een kruispunt dicht bij de A2 en het provinciehuis in Den Bosch. Op de af- en opritten van en naar de snelweg en het kruispunt is het volgens een 112-correspondent 'een grote chaos'.

Het ongeval gebeurde rond negen uur op de kruising van de Gestelseweg met de afrit van de A2 richting Eindhoven.

Eerst botsten er twee auto’s op elkaar, vermoedelijk omdat een van de auto’s door een rood licht reed, zo meldt de politie ter plaatse. Twee andere auto’s werden vervolgens geraakt door de auto’s die op elkaar botsten.

Een bestuurder is ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Er vielen verder geen gewonden. Er was niemand onder invloed van drank of drugs.

Verkeerschaos

De afrit naar het provinciehuis is helemaal dicht. Op de afrit vanuit Eindhoven richting Utrecht staat een file. Ook op de kruising zelf staat veel verkeer vast.