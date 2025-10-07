Navigatie overslaan

Auto botst met bestelbus en eindigt tegen boom, bestuurder gewond

Vandaag om 10:05
Foto: Persbureau Heitink.
Foto: Persbureau Heitink.
Een auto en een bestelbus zijn dinsdagochtend op elkaar gebotst op de kruising van de Noord-Zuid en de Herstraat in Megen. De auto eindigde na de botsing tegen een boom. De bestuurder van de wagen raakte gewond.
Profielfoto van Ron Vorstermans
Geschreven door
Ron Vorstermans

Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De bestelbus belandde na de botsing in de sloot. Die bestuurder raakte niet gewond.

De politie doet onderzoek naar de precies oorzaak van de botsing.

