Guus Meeuwis krijgt internationale topact als opvolger in Philips Stadion

Jarenlang was het Philips Stadion tot de nok toe gevuld voor de 'Groots met een zachte G'-concerten van Guus Meeuwis. Wie hem opvolgt, blijft nog even een raadsel. Maar duidelijk is al wel dat er internationale artiesten naar Eindhoven zullen komen voor een optreden in het stadion. Ook zullen er shows gaan plaatsvinden. Dat stelt de organisator van de shows dinsdagochtend in het radioprogramma KEIgoeiemorgen! van Omroep Brabant.

Voor de duidelijkheid: Guus Meeuwis keert in ieder geval niet terug, zegt Jasper van de Wouw van organisator This is Life Group. Het bedrijf achter onder meer Paaspop en WISH Outdoor waarmee PSV voor de organisatie van de evenementen in zee is gegaan. Onder de naam Life at Philips Stadion gaan er shows en concerten plaatsvinden in het Eindhovense stadion. De organisatie mikt volgend jaar op vijf tot zeven evenementen.

Ook een Nederlands concept

Maar wie staan er straks op het podium? “Dat is natuurlijk the big question. Daar kan ik nog niks over zeggen”, reageert Jasper in de uitzending. Wat hij wel verklapt, is dat het gaat om internationale namen. “Nog niet alles is bevestigd", zegt hij. "En we zijn ook bezig met een heel mooi Nederlands concept. In die hoek moet je het een beetje zoeken.”

In de uitzending wordt de naam Bryan Adams opgegooid, waarna het even stil blijft. “Het zou natuurlijk kunnen, maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen: hoe groot en mooi Bryan Adams ook is, we hebben het wel over een stadion vullen. Dan komt er toch wel een ander kaliber act bij kijken. Misschien nog wel een niveautje groter.”

Jasper verwacht in de eerste week van november de eerste twee eigen shows aan te kunnen kondigen. Later die maand volgen er weer nieuwe shows.

Jarenlang was het Philips Stadion het decor van de 'Groots met een zachte G'-concerten van Guus Meeuwis. Of er na zijn laatste concertreeks nog nieuwe concerten konden volgen, was lange tijd de vraag. Het was afhankelijk van de hoe het veld zich zou houden. "We blijven uiteindelijk toch een voetbalclub", gaf PSV eerder aan. Maar inmiddels is er dus groen licht en maakt het Philips Stadion zich op voor nieuwe concerten en shows.