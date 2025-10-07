Overbelast stroomnet: zo kun je als consument (een beetje) helpen

Gaan we deze winter meemaken dat door het overvolle energienet thuis tijdelijk de stroom uitvalt? Netbeheerder Enexis trekt daarover aan de bel. Gijs Verhoeven, onderzoeker aan de Technische Universiteit Eindhoven, ziet de oproep van Enexis vooral als een waarschuwing. “Dit is het uiterste middel om het net te kunnen beschermen.”

Verhoeven ziet het dreigende gevaar van overvolle stroomnetten wel degelijk. Vorig jaar onderzocht hij samen met collega Bart van der Holst hoe mensen (financieel) kunnen worden geprikkeld om hun stroomgebruik over de dag te spreiden. Dat kan helpen om het energienet minder te belasten. “Er zijn locaties waar het stroomnet echt vol begint te raken. Dan moet er mogelijk worden ingegrepen, bijvoorbeeld door tijdelijk de stroom af te sluiten. Daar zullen ook consumenten door geraakt worden,” zegt Verhoeven. Bewuster omgaan met stroomverbruik

De waarschuwing van Enexis moet er volgens hem voor zorgen dat consumenten bewuster omgaan met hun stroomverbruik. “Het is een eerste bewustwording. Hou er rekening mee dat afsluiten van stroom kan gebeuren, in het uiterste geval. Het is ook een oproep aan mensen om met zijn allen mee te denken — dan hoeft het er misschien niet van te komen.”

Grote winst te behalen

Mensen kunnen bijvoorbeeld op momenten dat het stroomverbruik laag is - buiten de piekuren - hun elektrische apparaten gebruiken of opladen. “Zet niet meteen de elektrische auto aan de lader als je thuiskomt van het werk. Laat de wasmachine ’s avonds of ’s nachts draaien. Daar is nog veel winst te behalen, met grote impact op het net,” zegt Verhoeven.

Dé oplossing, het verzwaren van het energienet, laat nog wel even op zich wachten. “In de tussentijd zullen we iets moeten doen,” zegt Verhoeven. “Het verschuiven van het energieverbruik van één huishouden heeft op zichzelf geen grote invloed. Maar als meer huishoudens dat doen, ontstaan er wel verschuivingen die de overbelasting van het net kunnen verminderen.” Vier verschillende stroomtarieven

Een financiële prikkel moet consumenten bewegen om juist op andere momenten gebruik te maken van het energienet. Demissionair minister Hermans van Klimaat ziet in vier verschillende stroomtarieven per dag een mogelijke oplossing. De NOS schrijft dat het plan is dat de vier tarieven in 2028 worden ingevoerd. Mensen met een dynamisch stroomcontract hebben al ervaring met verschillende tarieven gedurende de dag. Bij hen geldt dagelijks zelfs ieder uur een ander stroomtarief, afhankelijk van het verwachte aanbod van zon- en windenergie en de vraag. In de winter, met weinig zon, is stroom vaak midden in de nacht het goedkoopst. In de zomer, met veel zon, meestal rond het middaguur. Piekmomenten

Verder zijn de prijzen vaak hoger in de ochtenduren, als veel mensen wakker worden en naar hun werk gaan - tussen ongeveer 07.00 en 10.00 uur. Ook aan het eind van de middag en begin van de avond stijgen de tarieven, als mensen thuiskomen, elektrische auto’s opladen, koken of de warmtepomp aanzetten om het huis te verwarmen. Dat is grofweg tussen 17.00 en 21.00 uur. Het kabinet overlegt nog met de netbeheerders over de precieze invulling van de vier tijdsblokken met verschillende tarieven. Aannemelijk is dat er twee duurdere blokken komen voor de ochtend en avond, en twee goedkopere blokken voor overdag en ’s nachts.