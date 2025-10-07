Scooterrijder raakt ernstig gewond bij botsing met auto

Een scooterrijder is dinsdagochtend ernstig gewond geraakt bij een botsing met een auto op een kruising in Breda. Het ongeval gebeurde iets voor twaalf uur op de kruising van de Tilburgseweg met de oprit van de A27.

Het slachtoffer is met spoed met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Er landde ook een traumahelikopter in de buurt van de botsing. De politie doet onderzoek naar de precieze oorzaak van het ongeval.