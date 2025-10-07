Deze ouders trapten in de AI-daklozenprank: 'Maakte me echt zorgen'

Een nieuwe online grap verspreidt zich razendsnel op sociale media. Jongeren sturen hun ouders een alarmerend bericht met een foto van een vreemde man voor de deur of op hun bank, een dakloze man die ze zogenaamd hebben binnengelaten. De foto is gemaakt met een AI-filter maar ziet er levensecht uit, merkten ook de ouders van Fleur. "We hebben er veel van geleerd."

De Helmondse Fleur besloot met een groep vrienden de grap uit te proberen. Haar ouders waren op vakantie in Valencia toen ze een WhatsAppbericht kregen van hun dochter. “Deze man staat voor de deur, hij zegt dat hij jullie kent", schreef ze. Daarbij stuurde Fleur een overtuigende foto van de denkbeeldige dakloze. Even later volgde nóg een foto, dit keer van de man op de bank. “Ik heb hem binnengelaten”, schreef ze erachteraan. Margriet, de moeder van Fleur, blikt aan de telefoon terug op het angstige moment tijdens de vakantie. "Ik raakte echt in paniek, mijn man werd juist heel erg boos." Omdat Fleur niet opnam - die wilde haar grap natuurlijk volhouden - belden de ongeruste ouders de buren. "We hoopten dat zij wilden gaan kijken of alles goed was met de kinderen", zegt Margriet. Die namen niet op en na een paar zenuwslopende minuten biechtte Fleur op dat het een grap was.

"Een HR-adviseur in crisismodus."

Van het chatgesprek maakte Fleur een video en zette die op TikTok. Binnen de korste keren werd die een half miljoen keer bekeken. "Dat had ik echt niet verwacht", lacht Fleur. Het was de eerste keer dat ze iets op TikTok zette. Veel kijkers waren vooral onder de indruk van Margriets rustige reactie waarin ze Fleur, als de emoties wat zijn gezakt, probeert uit te leggen waarom het een ingewikkelde grap is. “Een HR-adviseur in crisismodus”, grapt iemand in de reacties. Daar kan moeders nu erg om lachen.

De politie vindt de prank minder grappig. Agenten deelden dinsdag oproepen op sociale media om aandacht te vragen voor de trend. De politie zegt veel 112-meldingen te krijgen van ouders door de grap en meerdere keren per dag voor niets uit te rukken.

Ook andere ouders zoals Carolien, de moeder van de 29-jarige Shirley, zien de humor er nog niet echt van in. “Ik was zó kwaad. Toen zei ze: ‘Mam, ik pis in m’n broek van het lachen, het was maar een grapje!’ Nou, ik kon er niet om lachen. Zeker nu je zo vaak hoort over geweld tegen vrouwen, dan schrik je gewoon enorm.” Zij kan zich goed voorstellen dat ouders 112 bellen. "Dat had ik zelf ook bijna gedaan", geeft Carolien toe. "Ik maakte me heel veel zorgen en wilde weten of alles goed met haar was." Uiteindelijk zorgde de grap in de gezinnen van Shirley en Fleur voor goede gesprekken. “We hebben het erover gehad hoe echt AI eruitziet en dat je niet alles zomaar moet geloven,” zegt Margriet, de moeder van Fleur.

"Nu gaan wij een keer een grap uithalen."

De ouders van Fleur zijn inmiddels weer terug van vakantie, en samen op de bank lachen ze er smakelijk om. "We hebben weer een hoop geleerd", vertelt Margriet. "Zoals dat we goed op moeten letten bij dit soort foto's, niet te snel in de emotie moeten schieten", legt ze uit. Ze gaat het er zeker niet bij laten zitten: "Sterker nog, nu gaan wij een keer een grap uithalen", lacht Margriet. Ze geeft toe: "Maar eerst even uitzoeken hoe dat technisch werkt."