Rusland hoeft geen schadevergoeding te betalen na dood cameraman Storimans

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft dinsdag bepaald dat Rusland geen schadevergoeding hoeft te betalen aan de weduwe van de Nederlandse cameraman Stan Storimans uit Goirle. Hij kwam in augustus 2008 om het leven bij een Russische raketaanval in de Georgische stad Gori. Volgens het Hof is er geen direct causaal verband tussen zijn overlijden en de inkomstenderving van zijn nabestaanden.

Ook RTL-journalist Jeroen Akkermans, die bij de aanval zwaargewond raakte, krijgt geen vergoeding voor medische of revalidatiekosten. Wel oordeelt het Hof dat Rusland immateriële schade moet vergoeden: 10.000 euro aan de weduwe van Storimans en ongeveer 13.000 euro aan Akkermans.



Russische raket

Het Hof sluit zich aan bij de eerdere conclusie van Nederland dat de aanval werd uitgevoerd met wapens die alleen door Rusland worden gebruikt. Storimans kwam om het leven door een Russische raket met clustermunitie, een type wapen dat wereldwijd zwaar is bekritiseerd vanwege de willekeurige schade die het aanricht onder burgers. Het EHRM verwijt Rusland dat het geen adequaat onderzoek heeft gedaan naar de aanval. Toch ziet het Hof geen grond voor een hogere schadevergoeding. Rusland beschouwt uitspraken van het Hof bovendien niet als bindend en weigert doorgaans boetes te betalen. Enkele maanden na de inval in Oekraïne werd Rusland uit de Raad van Europa gezet, de organisatie waar het EHRM onderdeel van is. Desondanks blijft Rusland verantwoordelijk voor mogelijke schendingen van mensenrechten die vóór dat moment zijn begaan.

Strijd voor gerechtigheid

De uitspraak is een nieuwe teleurstelling voor Jeroen Akkermans, die samen met Storimans in Gori was om verslag te doen van achtergelaten burgers in de stad. Tijdens de oorlog tussen Rusland en Georgië werd het plein waar ze stonden getroffen door een Iskander-raket van Russische makelij. Akkermans raakte gewond; Storimans en elf Georgiërs kwamen om het leven. Akkermans beschreef dat moment eerder als een storm van metalen deeltjes die uit alle richtingen kwamen. Volgens hem is het onomstotelijk bewezen dat de raket door de Russen is afgevuurd. “Het plein lag bezaaid met delen van de Iskander-raket, en die behoort exclusief tot de Russische strijdkrachten,” zei hij vorig jaar. De journalist gelooft dat de aanval op het plein bewust werd uitgevoerd om de raket te testen. “Iedereen wist dat de stad was geëvacueerd. De achtergebleven burgers waren invaliden, ouderen en winkeleigenaren. Daarmee was Gori een geschikte testplek.” Moeilijke wending

Samen met Marjolein Storimans, de weduwe van Stan, probeert Akkermans al jaren gerechtigheid te krijgen. Nadat pogingen bij het Europees Hof en het Internationaal Strafhof in Den Haag weinig opleverden, kondigden ze aan aangifte te doen tegen Rusland. “We komen op voor het internationale recht,” zei Akkermans toen. “Marjolein is haar man kwijt, de kinderen hun vader. Als zelfs dit onbestraft blijft, wat zegt dat dan over de geloofwaardigheid van het internationale recht?” Met de uitspraak van dinsdag lijkt die strijd opnieuw een moeilijke wending te nemen. Hoewel het Hof erkent dat Rusland verantwoordelijk is voor de aanval, blijft echte gerechtigheid — in de vorm van aansprakelijkheid en volledige schadevergoeding — voor de nabestaanden voorlopig uit.