Rusland moet weduwe Storimans schadevergoeding betalen

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) stelt dat Rusland alleen een schadevergoeding voor immateriële schade moet betalen aan de weduwe van cameraman Stan Storimans uit Goirle. Die kwam in augustus 2008 om het leven door een Russische raketaanval in Georgië. Het verzoek van de weduwe van Storimans om Rusland een nog nader te bepalen bedrag te laten betalen voor inkomstenderving door zijn overlijden, is door het Hof afgewezen, zo blijkt uit een vonnis.

Het Hof ziet geen 'causaal verband' tussen het overlijden van Storimans en de inkomstenderving door zijn overlijden. Ook RTL-journalist Jeroen Akkermans, die door de aanval zwaargewond raakte, krijgt geen schadevergoeding voor medische en revalidatiekosten, heeft het Hof bepaald. Het Hof vindt enige vorm van genoegdoening wel op zijn plaats. 'Gelet op de aard van de vastgestelde schending en oordelend naar billijkheid' kent het Hof 10.000 euro toe aan de weduwe van Storimans en hetzelfde bedrag aan Akkermans wegens immateriële schade, aldus het vonnis.

Rol Rusland

Het Hof sluit zich aan bij de eerdere conclusie van Nederland dat Storimans om het leven is gekomen bij een aanval waarbij wapens werden gebruikt waarover alleen Rusland beschikt. Het EHRM rekent het Rusland aan dat het geen adequaat onderzoek naar de aanslag heeft gedaan. Rusland beschouwt de uitspraken van het EHRM niet als bindend en weigert boetes te betalen. Enkele maanden nadat Rusland Oekraïne was binnengevallen, werd Rusland uit de Raad van Europa gezet, waartoe het EHRM behoort. Wel is Rusland in principe nog steeds verantwoordelijk voor schendingen van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens die voor die datum zijn begaan. Reactie

RTL-journalist Jeroen Akkermans noemt het vonnis 'teleurstellend, maar niet onverwacht'. Akkermans stelt in een reactie via RTL dat 'de cruciale schuldvraag niet aan bod is gekomen'. De journalist vreest dat Rusland de schadevergoeding die het Hof heeft opgelegd voor immateriële schade niet gaat betalen. RTL geeft zelf geen reactie op de uitspraak, laat een woordvoerder dinsdag weten. RTL zegt met een uitgebreide reactie te komen als de Nederlandse rechter zich over de zaak heeft gebogen.