'Het gebeurt heel onzichtbaar', mannelijke sekswerkers vaak niet in beeld

Ze zijn er wel, maar je hoort er weinig over: mannelijke sekswerkers. Praten over sekswerk blijft taboe en al helemaal als het gaat om mannen die naar een mannelijke sekswerker gaan. Ze doen hun werk heel onzichtbaar. Daardoor is het voor hulpverleners ook moeilijk om met ze in contact te komen. "Soms stuur ik honderden berichtjes en is het hopen dat er iets terugkomt."

In onze provincie vind je maar op één plek raamprostitutie: het Baekelandplein in Eindhoven. Daar werken alleen maar vrouwelijke sekswerkers, mannelijke sekswerkers zie je hier niet. Dat wil niet zeggen dat er geen mannelijke sekswerkers zijn, zo vertelt Prostitutie Maatschappelijk Werker Thomas van IMW Breda. "Het gebeurt heel onzichtbaar. In de woonwijken, in de dorpen en de steden. Het gebeurt eigenlijk overal." Wil je meer horen van de verhalen van sekswerker Dennis? In de nieuwe podcast Voorbij het rode licht duiken journalisten van Omroep Brabant in de wereld van mannelijke sekswerkers. Ze krijgen een kijkje in zijn speelkamer, gaan mee op date met Dennis en gaan in gesprek met een van zijn vaste klanten.

Sinds een aantal jaar richt Thomas zich op het bereiken en helpen van mannelijke sekswerkers op allerlei gebieden. "Bijvoorbeeld bij vragen over huisvesting, financiële problemen of als er sprake is van geweld. We staan voor hen op allerlei gebieden klaar."

"Dat betekent niet dat ze moeten stoppen."

Thomas komt in zijn werk veel verschillende mannen en jongens tegen. "Sommigen hebben naast hun sekswerk een andere baan, sommigen niet. Sommigen doen het werk omdat ze het mooi vinden, anderen doen het niet omdat ze het écht willen, maar omdat ze geld nodig hebben."

Het doel van Thomas en zijn collega's is vooral om te zorgen dat sekswerkers veilig kunnen werken. "Dat betekent niet dat ze moeten stoppen met sekswerk. Maar als je dingen doet tegen je zin in, je wordt geslagen of je moet seks hebben met mensen met wie je geen seks wilt hebben, dan zijn wij er om te helpen." Als een mannelijke sekswerker tijdens zijn werk een vervelende ervaring heeft, merkt Thomas dat ze zichzelf vaak niet als slachtoffer zien. "Ook omdat er vanuit de maatschappij op een bepaalde manier naar mannen gekeken wordt. Je mag niet zwak zijn, maar je bent natuurlijk absoluut niet zwak als jij misbruikt bent en je praat erover."

"Hoe zorg je dat je veilig bent?"