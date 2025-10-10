Mannelijke sekswerkers vaak niet in beeld: 'Het gebeurt heel onzichtbaar'
In onze provincie vind je maar op één plek raamprostitutie: het Baekelandplein in Eindhoven. Daar werken alleen maar vrouwelijke sekswerkers, mannelijke sekswerkers zie je hier niet.
Dat wil niet zeggen dat er geen mannelijke sekswerkers zijn, zo vertelt Prostitutie Maatschappelijk Werker Thomas van IMW Breda. "Het gebeurt heel onzichtbaar. In de woonwijken, in de dorpen en de steden. Het gebeurt eigenlijk overal."
Wil je meer horen van de verhalen van sekswerker Dennis? In de nieuwe podcast Voorbij het rode licht duiken journalisten van Omroep Brabant in de wereld van mannelijke sekswerkers. Ze krijgen een kijkje in zijn speelkamer, gaan mee op date met Dennis en gaan in gesprek met een van zijn vaste klanten.
Sinds een aantal jaar richt Thomas zich op het bereiken en helpen van mannelijke sekswerkers op allerlei gebieden. "Bijvoorbeeld bij vragen over huisvesting, financiële problemen of als er sprake is van geweld. We staan voor hen op allerlei gebieden klaar."
"Dat betekent niet dat ze moeten stoppen."
Thomas komt in zijn werk veel verschillende mannen en jongens tegen. "Sommigen hebben naast hun sekswerk een andere baan, sommigen niet. Sommigen doen het werk omdat ze het mooi vinden, anderen doen het niet omdat ze het écht willen, maar omdat ze geld nodig hebben."
Het doel van Thomas en zijn collega's is vooral om te zorgen dat sekswerkers veilig kunnen werken. "Dat betekent niet dat ze moeten stoppen met sekswerk. Maar als je dingen doet tegen je zin in, je wordt geslagen of je moet seks hebben met mensen met wie je geen seks wilt hebben, dan zijn wij er om te helpen."
Als een mannelijke sekswerker tijdens zijn werk een vervelende ervaring heeft, merkt Thomas dat ze zichzelf vaak niet als slachtoffer zien. "Ook omdat er vanuit de maatschappij op een bepaalde manier naar mannen gekeken wordt. Je mag niet zwak zijn, maar je bent natuurlijk absoluut niet zwak als jij misbruikt bent en je praat erover."
"Hoe zorg je dat je veilig bent?"
Veel mannelijke sekswerkers starten met het werk wanneer ze hun geaardheid aan het ontdekken zijn. Als hen dan iets overkomt, zoals bijvoorbeeld geweld, zien ze zichzelf vaak niet als slachtoffer. Ze zijn daardoor lastig te bereiken en daarom doet Thomas online veldwerk. "Op verschillende websites benader ik mannen actief. Soms stuur ik letterlijk honderden berichtjes en is het hopen dat er reactie op komt."
Thomas probeert de jongens bewust te maken van de risico's die het werk met zich mee kan brengen. "Ik vind het belangrijk dat ze nadenken over hun veiligheid: heb je een condoom bij je? Hoe zorg je dat je veilig bent? Hoe ga je daarheen?"
Mannelijke sekswerkers in Brabant
Hoeveel sekswerkers zijn er eigenlijk in Brabant? Non-profitorganisatie Spine ontwikkelt digitale tools om uitbuiting tegen te gaan. Ze leggen dagelijks contact met mannen en vrouwen op seksadvertentiewebsites en checken of ze hulp nodig hebben. Zo hebben ze een goed overzicht van het aantal sekswerkers dat zich online aanbiedt.
Aantal unieke advertenties tot halverwege juli 2025:
Nederland:
- Mannelijke advertenties: 17.000
- Vrouwelijke advertenties: 25.000
Brabant:
- Mannelijke advertenties: 2600
- Vrouwelijke advertenties: 4600
Een belangrijke kanttekening bij de Brabantse cijfers: veel van die advertenties duiken in meerdere provincies tegelijk op. Dus een advertentie kan eerder in het jaar in Limburg te zien zijn geweest en later in het jaar in Brabant.