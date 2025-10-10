Dennis is al vijftien jaar sekswerker: 'Van mijn hobby mijn werk gemaakt'

Dennis is al ruim vijftien jaar sekswerker en dat doet hij met veel plezier. In een speciaal ingerichte 'speelkamer', die steeds voller raakt met speeltjes en attributen, ontvangt hij zijn klanten. Maar door de vele taboes en stigma's die op sekswerk heersen, voelt hij zich soms eenzaam. "Je raakt er wat meer door geïsoleerd."

Dennis ontvangt ons in zijn werkkamer. "Mijn speelkamer, playroom, paradise", zegt hij trots. De kamer is van alle gemakken voorzien: een groot bed, een zuurstokroze danspaal, een muziekinstallatie en neonlampen die van kleur kunnen veranderen. "Voor sommige mensen zijn het dingen die ze niet elke dag zien, alles heeft op de een of andere manier met seks te maken." Wil je meer horen van de verhalen van sekswerker Dennis? In de nieuwe podcast Voorbij het rode licht duiken journalisten van Omroep Brabant in de wereld van mannelijke sekswerkers. Ze krijgen een kijkje in zijn speelkamer, gaan mee op date met Dennis en gaan in gesprek met een van zijn vaste klanten.

"Als ik het niet heb, wil ik het hebben."

Wat het werk zo bijzonder maakt voor hem? "Mensen zijn eigenlijk nooit zo eerlijk als wanneer ze bij een sekswerker zijn. Ze durven dingen te bespreken die ze zelfs niet met hun partner of psycholoog bespreken." Afspraken met klanten waar hij echt iets voor kan betekenen, heeft hij het liefst. "Naast het geld dat je krijgt, levert het ook iets extra's op. Het gevoel dat je iets voor iemand hebt gedaan."

"Ik heb duidelijk van mijn hobby mijn werk gemaakt en een hele verzameling aan speeltjes, kleding, attributen en accessoires verzameld. Je kunt het zo gek niet bedenken of ik heb het, en als ik het niet heb dan wil ik het hebben", lacht Dennis.

"Mijn moeder ziet liever dat ik ander werk doe."

Het was niet per se de bedoeling dat hij van zijn hobby zijn werk zou maken, zo vertelt hij. "Sinds mijn eenentwintigste doe ik sekswerk. Eerst deed ik het naast mijn kantoorbaan en dat was ook wel hoe ik het voor me zag: als een bijbaantje, gewoon leuk voor de extra's." Maar na ruim vijf jaar kwam zijn baas erachter dat hij sekswerk deed. "Toen verloor ik mijn kantoorbaan." Hoe zijn baas erachter is gekomen, weet Dennis nog steeds niet. "Misschien dat hij zelf op zoek was en mijn advertentie tegenkwam, maar dat blijft gissen." Sindsdien werkt Dennis fulltime als sekswerker. Niet iedereen in zijn omgeving accepteerde dat meteen. "Mijn moeder zou liever zien dat ik ander werk doe. Ze wilde het niet aan haar omgeving vertellen. Daar had ik veel moeite mee." Inmiddels vertelt zijn moeder het wel aan anderen. "Het heeft bijna tien jaar geduurd voordat ze die stap kon nemen."

"Ik vertel het gewoon liever niet."

Ook kon hij lange tijd als sekswerker geen zakelijke bankrekening krijgen. "Tegenwoordig heb ik een bankrekening, maar dat heeft jarenlang geduurd. Banken willen zich gewoon niet met sekswerk associëren." Dennis heeft dagelijks last van het stigma dat op sekswerk heerst. "Als je iemand ontmoet komt er een gesprek tot stand: 'Hoe heet je, hoe oud ben je, wat doe je voor werk?' Door de vele negatieve reacties die voortvloeien uit het stigma dat in de maatschappij op sekswerk heerst, heb je op een gegeven moment zoiets van: ik vertel het gewoon liever niet." "Je raakt er wel meer door geïsoleerd, denk ik." Dennis hoopt dan ook dat er wat gaat veranderen. "Het zou fijn zijn als het voor veel mensen een normaal beroep zou worden."