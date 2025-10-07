Brabantse ziekenhuizen scoren hoog op financiële ranglijst

Brabantse ziekenhuizen behoren tot de financieel gezondste van Nederland. Uit een nieuw rapport van accountantsbureau BDO blijkt dat veel Brabantse ziekenhuizen in de top 20 van financieel sterkste instellingen staan. Daarmee onderscheiden ze zich duidelijk van andere Nederlandse ziekenhuizen, waarvan ruim een derde er financieel minder goed voorstaat.

Het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond voert de Brabantse lijst aan en staat op plek 3 van de 59 onderzochte instellingen. Het krijgt zelfs een rapportcijfer van 9. Ook het Amphia Ziekenhuis in Breda doet het goed, op plek 4, gevolgd door het Bravis Ziekenhuis in Roosendaal en Bergen op Zoom (plek 6), het ETZ in Tilburg en Waalwijk (plek 8) en het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven (plek 9).

Andere Brabantse ziekenhuizen, zoals het Jeroen Bosch Ziekenhuis in ’s-Hertogenbosch (plek 19) en het Máxima Medisch Centrum in Eindhoven en Veldhoven (plek 24), bevinden zich eveneens in de hogere regionen van de ranglijst.

Uitzonderingen

Opvallend is dat vrijwel alle Brabantse ziekenhuizen, met uitzondering van enkele instellingen zoals Bernhoven in Uden (plek 59, de laatste op de lijst) en het Pantein Maasziekenhuis in Boxmeer (plek 38), financieel relatief goed presteren. De cijfers laten zien dat Brabantse ziekenhuizen over het algemeen stabieler zijn en hun kosten en investeringen beter weten te managen dan veel andere ziekenhuizen in Nederland.