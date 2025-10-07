Brabantse ziekenhuizen scoren hoog op financiële ranglijst
Het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond voert de Brabantse lijst aan en staat op plek 3 van de 59 onderzochte instellingen. Het krijgt zelfs een rapportcijfer van 9. Ook het Amphia Ziekenhuis in Breda doet het goed, op plek 4, gevolgd door het Bravis Ziekenhuis in Roosendaal en Bergen op Zoom (plek 6), het ETZ in Tilburg en Waalwijk (plek 8) en het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven (plek 9).
Andere Brabantse ziekenhuizen, zoals het Jeroen Bosch Ziekenhuis in ’s-Hertogenbosch (plek 19) en het Máxima Medisch Centrum in Eindhoven en Veldhoven (plek 24), bevinden zich eveneens in de hogere regionen van de ranglijst.
Uitzonderingen
Opvallend is dat vrijwel alle Brabantse ziekenhuizen, met uitzondering van enkele instellingen zoals Bernhoven in Uden (plek 59, de laatste op de lijst) en het Pantein Maasziekenhuis in Boxmeer (plek 38), financieel relatief goed presteren. De cijfers laten zien dat Brabantse ziekenhuizen over het algemeen stabieler zijn en hun kosten en investeringen beter weten te managen dan veel andere ziekenhuizen in Nederland.
Het rapport van BDO meldt dat 18 van de 59 onderzochte ziekenhuizen een onvoldoende scoorden. Belangrijke zorgen zijn de stijgende personeelskosten en de beperkte investeringen in modernisering en digitalisering.
De lonen van medisch personeel nemen inmiddels 61 procent van de omzet in beslag, een percentage dat volgens BDO “onhoudbaar” is op de lange termijn.
Stabieler beeld in Brabant
BDO-onderzoeker Mike Tagage noemt de landelijke situatie zorgelijk. “Omdat de omzet minder hard stijgt dan de kosten, blijft er onderaan de streep weinig over. Investeringen in toekomstgerichte technologieën blijven vaak uit, terwijl de vraag naar zorg alleen maar groter wordt.”
Voor Brabant schetst het rapport echter een ander beeld. Veel Brabantse ziekenhuizen kunnen hun personeel, investeringen en dagelijkse operatie beter in balans houden, waardoor ze financieel gezonder lijken dan het landelijke gemiddelde. Deze stabiele positie geeft hen meer ruimte voor innovatie en toekomstgerichte investeringen – iets wat veel andere ziekenhuizen momenteel lastig vinden.
Ook investeren Brabantse instellingen in gebouwen, IT, kunstmatige intelligentie en slimme datatoepassingen, waardoor ze beter voorbereid zijn op een toenemende zorgvraag en stijgende kosten. Toch benadrukt Tagage dat de gunstige cijfers niet betekenen dat er geen uitdagingen zijn. “Het blijft essentieel dat de sector voorzichtig blijft plannen en investeren.”
Brabantse ziekenhuizen in financiële stresstest ziekenhuizen (BDO): 3. Elkerliek Ziekenhuis 4. Amphia Ziekenhuis 6. Bravis Ziekenhuis 8. ETZ (Elisabeth-Tweesteden ziekenhuis) 9. Catharina Ziekenhuis 19. Jeroen Bosch Ziekenhuis 24. Máxima Medisch Centrum 36. Franciscus Ziekenhuis 38. Pantein Maasziekenhuis 39. Anna Ziekenhuis 59. Bernhoven