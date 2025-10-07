Celstraffen tot 5 jaar voor mannen die homo’s afpersten en mishandelden

Vier mannen uit Venlo en Arcen zijn veroordeeld tot celstraffen tot vijf jaar voor afpersing en mishandeling van homoseksuele mannen, waaronder John Luijten uit Dongen. De verdachten zochten hun slachtoffers via de datingapp Grindr, maakten afspraken voor een seksuele ontmoeting en overvielen hen vervolgens.

Hoofdverdachte D.M. uit Venlo kreeg vijf jaar cel, drie jaar minder dan door het Openbaar Ministerie geëist. Volgens justitie was hij het ‘lokaas’ op de app en betrokken bij alle overvallen. D.B. uit Venlo (21) kreeg 4,5 jaar cel voor zijn aandeel bij drie overvallen. Beide mannen waren niet aanwezig bij de uitspraak.



De 22-jarige Y.S. uit Venlo en O.A. (22) uit Arcen waren wel aanwezig en kregen respectievelijk drie en 2,5 jaar cel, waarvan één jaar voorwaardelijk. Alle vier de verdachten moeten daarnaast duizenden euro’s schadevergoeding en smartengeld betalen aan hun slachtoffers.



Homohaat

Volgens de rechtbank waren de misdaden niet ingegeven door homohaat, ondanks denigrerende opmerkingen over homoseksuelen door de daders. Het gebruik van Grindr maakte het voor de verdachten makkelijk om in contact te komen met slachtoffers en op afgelegen plekken af te spreken, waarbij de slachtoffers minder snel geneigd waren aangifte te doen.



De rechtbank veroordeelde de vier ook vanwege hun houding tijdens het onderzoek. Ze betuigden weinig spijt, zagen hun daden als 'een grote grap' en besteedden weinig aandacht aan vragen van de politie, waardoor veel zaken onopgelost bleven. Met het buitgemaakte geld gingen de daders zelfs op vakantie naar Spanje.



Bedreigd

De slachtoffers werden urenlang vastgehouden, vastgetapet en bedreigd. Er werd gedreigd met openbaarmaking van foto’s en persoonlijke informatie. Bij een van de overvallen werden zelfs huissleutels meegenomen, zodat de daders later terug konden komen. De officier van justitie waarschuwde dat er waarschijnlijk meer slachtoffers waren geweest als de politie niet had ingegrepen.



De rechtbank hield bij het bepalen van de straf rekening met de jonge leeftijd van de verdachten en het ontbreken van een strafblad. Zowel de veroordeelden als het Openbaar Ministerie hebben twee weken de tijd om in hoger beroep te gaan. Eventueel hoger beroep mogen de verdachten in vrijheid afwachten.