Regio Songfestival: 'Onze' Rosa is als tweede aan de beurt zaterdag

Het aftellen is begonnen, want over een paar nachtjes slapen gaat het Regio Songefestival van start. Zangeres Rosa Spruit die namens Brabant aan het liedjesfestival meedoet, mag deze zaterdag, 1 november, als tweede het podium betreden. Tijdens de finale zal de Eindhovense haar nummer 'Geen Woorden Op Papier' zingen.

Maar eerst wat uitleg over het Regio Songfestival, want wat is dat precies? Het Regio Songfestival is een jaarlijks evenement waarin de regionale omroepen hun muzikale talenten in de schijnwerpers zetten. Iedere provincie vaardigt een artiest af die een zelfgeschreven nummer ten gehore brengt. In totaal komen dit weekend namens dertien regionale omroepen evenzoveel artiesten samen in het Musis& Stadstheater in Arnhem voor de finale. De Gelderse Emma Luca won in 2024 het Regio Songfestival en daarom wordt de wedstrijd dit jaar georganiseerd door Omroep Gelderland.

Brabantse inzending

Terug naar 'onze' inzending, de 25-jarige Rosa Spruit. Zij groeide op in een muzikaal gezin in Bergeijk waar iedereen een instrument kan bespelen. Als kind kreeg ze van haar vader een knalroze glittergitaar. En daarmee begon haar liefde voor muziek. "In het begin zong ik covers. Maar toen vrienden en familie aan mij vroegen of ik ook zelf nummers schreef, ben ik dat gaan doen", vertelt de zangeres. Ze maakt als sinds haar tiende muziek. Het podium is voor Rosa dan ook geen onbekende plek.

De volgorde van de optredens zaterdag: RTV Noord Omroep Brabant Omroep West RTV Drenthe Omrop Fryslân RTV Utrecht Rijnmond RTV Oost NH L1 Omroep Flevoland Omroep Gelderland Omroep Zeeland

Rosa heeft zich de afgelopen maanden tot in de puntjes voorbereid om onze provincie dit weekend te vertegenwoordigen. Tijdens de persdag begin oktober ontmoette ze voor het eerst haar concurrenten. De nummers van de twaalf andere omroepen zijn divers: van spijt hebben na een nacht in de kroeg, een ode aan een oude Volkswagen tot Achterhoekse rock. Alles komt langs. Het voordeel? Er is voor ieder wat wils. Wil je het nu zaterdag niet te laat maken, dan heb je geluk. Rosa is al als tweede aan de beurt. Lang hoef je dus niet op haar optreden te wachten. Al is het natuurlijk wel het allerleukst om gewoon de hele avond te blijven volgen. Douze points

Zoals bij het Eurovisie Songfestival draait het ook bij het Regio Songfestival om de 'douze points', twaalf punten. Niemand minder dan Dominique de Bont reikt deze het eind van de avond namens Brabant uit. De zangeres vertegenwoordigde Omroep Brabant in 2024 op het liedjesfestival. Ze eindigde met haar nummer 'Wie we waren' op de derde plaats.