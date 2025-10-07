Fles met gevaarlijke stof ontploft op TU/e

Aan het Kranenveld in Eindhoven is dinsdagavond een fles met daarin een gevaarlijke stof ontploft. De fles stond in een kast in de Technische Universiteit Eindhoven toen die tot ontploffing kwam.

Het is niet bekend welke stof er in de fles zat en of er mensen gewond zijn geraakt.

De brandweer is aanwezig op de universiteit en gaat het gebouw stabiliseren. Zij zullen verschillende stoffen gaan verzamelen en in blauwe vaten stoppen om alles weer veilig te maken.