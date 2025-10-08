Vuurwerkterreur: politie pakt man op met 40 cobra's
Naar aanleiding van meldingen van buurtbewoners kwam de politie de verdachten op het spoor. In Sprundel werd een verdachte aangehouden met wel 40 cobra’s in zijn bezit. Ook in Roosendaal zelf troffen agenten zes cobra’s aan in een woning.
"Hoewel dit een relatief kleine hoeveelheid lijkt, is er toch een aanzienlijk risico verbonden aan het opslaan van deze cobra’s", schrijven agenten op sociale media. "Kunt u zich voorstellen wat er gebeurt als dit in een woning ontploft?"
Vuurwerkoverlast
De Roosendaalse wijken Kroeven en Langdonk gaan al weken gebukt onder extreme vuurwerkoverlast van jongeren. Donderdag werden twee minderjarige jongens van 16 en 17 op heterdaad betrapt met een zelfgemaakte vuurwerkbom.
Een van de jongens gooide de bom zelfs onder een politieauto toen agenten hen staande hielden, in een poging deze te verstoppen. Bij een huiszoeking werden bovendien 21 cobra’s aangetroffen. Vanwege de aanhoudende problemen legde het Openbaar Ministerie de tieners een gebiedsverbod van drie maanden op.
Mochten de verdachten het verbod overtreden, dan telt dat direct als een nieuw misdrijf.
Omroep Brabant test in onderstaande video de kracht van een cobra:
‘Explosiegeweld’
Burgemeester Mark Buijs sprak eerder over 'explosiegeweld' in de wijken. Hulpverleners worden regelmatig bestookt met vuurwerk en buurtbewoners durven ’s avonds nauwelijks de straat op.
Richting de jaarwisseling hebben inwoners van de twee wijken al jarenlang last van explosies en intimidaties, maar zo vroeg als nu is nieuw.
“Er wordt de laatste tijd heel veel vuurwerk afgestoken, en daar blijft het niet bij”, zei Buijs eerder tegen Omroep Brabant. Volgens hem is de maat vol. Daarom kondigde hij een pakket aan maatregelen aan om de vuurwerkterreur in de wijken te stoppen. “We gaan er stevig op zitten en verhogen de inzet van de politie.”
De politie laat via sociale media weten dat het onderzoek doorgaat. Ook de gemeente is ingelicht over de nieuwe aanhoudingen: "Naar aanleiding hiervan kan de gemeente maatregelen opleggen, zoals flinke boetes of zelfs het sluiten van een woning."