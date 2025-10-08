Vuurwerkterreur: politie pakt man op met 40 cobra's

In de strijd tegen het vuurwerkgeweld in de Roosendaalse wijken Kroeven en Langdonk heeft de politie dinsdag opnieuw een verdachte aangehouden. In Sprundel werd de verdachte opgepakt die een arsenaal aan cobra’s bij zich had. Ook in Roosendaal werden nog een zestal cobra’s aangetroffen in een woning.

Naar aanleiding van meldingen van buurtbewoners kwam de politie de verdachten op het spoor. In Sprundel werd een verdachte aangehouden met wel 40 cobra’s in zijn bezit. Ook in Roosendaal zelf troffen agenten zes cobra’s aan in een woning. "Hoewel dit een relatief kleine hoeveelheid lijkt, is er toch een aanzienlijk risico verbonden aan het opslaan van deze cobra’s", schrijven agenten op sociale media. "Kunt u zich voorstellen wat er gebeurt als dit in een woning ontploft?" Vuurwerkoverlast

De Roosendaalse wijken Kroeven en Langdonk gaan al weken gebukt onder extreme vuurwerkoverlast van jongeren. Donderdag werden twee minderjarige jongens van 16 en 17 op heterdaad betrapt met een zelfgemaakte vuurwerkbom.

Een van de jongens gooide de bom zelfs onder een politieauto toen agenten hen staande hielden, in een poging deze te verstoppen. Bij een huiszoeking werden bovendien 21 cobra’s aangetroffen. Vanwege de aanhoudende problemen legde het Openbaar Ministerie de tieners een gebiedsverbod van drie maanden op. Mochten de verdachten het verbod overtreden, dan telt dat direct als een nieuw misdrijf. Omroep Brabant test in onderstaande video de kracht van een cobra: