Money, money, money: hier vind je de meeste miljonairs

Het aantal miljonairs zit de afgelopen jaren flink in de lift, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ook in Brabant winnen de rijksten terrein. De best gevulde spaarvarkens vind je in de gemeente Alphen-Chaam, waar 13 procent van de inwoners miljonair is.

De legendarische band ABBA zong het al: Money, money, money. En die vlieger gaat zeker op in de rijkste gemeenten van Brabant. Naast Alphen-Chaam zijn in Vught (12,9 procent), Waalre (12,9 procent) en Oirschot (12,2 procent) de meeste huishoudens met een Dagobert Duck-achtig vermogen te vinden.

Maar ook in Oisterwijk, Zundert, Baarle-Nassau, Reusel-De Mierden en Eersel is de kans groter dan het landelijke gemiddelde (6,6 procent van de bevolking) dat je een miljonair tegenkomt. Andere gemeenten met relatief veel miljonairs zijn Boekel, Son en Breugel en Heeze, om er slechts een paar te noemen.

Het CBS kijkt ook waar het vermogen van de vermogenden vandaan komt. Volgens het bureau komt de meeste rijkdom uit pensioen (zo’n 37 procent), gevolgd door inkomsten uit een eigen onderneming (34 procent) en loon (27,4 procent).

In de gemeente Tilburg klotst het geld het minst tegen de plinten: met slechts 2,8 procent van de huishoudens heeft de stad verhoudingsgewijs de minste miljonairs.

Bekijk hier wat het percentage miljonairs in jouw gemeente is: