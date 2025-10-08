Vrachtwagen schiet van de weg, bestuurder mee naar bureau

Een vrachtwagen is woensdagochtend van de weg geraakt en in de sloot beland op de N264 in Haps. De chauffeur is meegenomen naar het politiebureau omdat hij mogelijk onder invloed was.

De vrachtwagen reed richting Uden en raakte plots van de weg. De vrachtwagen raakte een boom, schoot over een andere weg en eindigde uiteindelijk in de sloot.

Er waren geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken en er raakte niemand gewond. De politie doet onderzoek naar de precieze oorzaak van het ongeval.