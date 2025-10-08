Opening cultureel seizoen komt naar Eindhoven, prijskaartje nog onbekend

De landelijke start van het cultuurseizoen vindt komend jaar plaats in Eindhoven. Het evenement, voorheen bekend als ‘de Uitmarkt’, vertrok vorig jaar na 45 jaar uit Amsterdam om een rondtrekkend festival te worden. In 2026 is Eindhoven de tweede gaststad waar het voorproefje van het culturele seizoen neerstrijkt.

De Lichtstad neemt het stokje over van Apeldoorn, waar het evenement dit jaar 75.000 bezoekers trok in één weekend. Tijdens het festival laten culturele instellingen uit het hele land, zoals musea, theaters en toneelgroepen zien wat ze voor het komende seizoen in petto hebben.

Te veel Amsterdam

Voorheen werd de Uitmarkt, sinds 1978, in Amsterdam georganiseerd, maar na corona ging daar een streep door. "Het past niet meer bij deze tijd. Te veel folders, te veel kraampjes en te veel Amsterdam", zei Geerte Udo van de stichting Uitmarkt eerder tegen de NOS. Het festival wordt voortaan een rondreizende aangelegenheid.

"Onze stad leent zich perfect als decor voor het beste van lokaal en landelijk talent", reageert de Eindhovense wethouder van Cultuur Saskia Lammers. "Hier vieren we cultuur." Tijdens de vorige editie van 'De Opening', zoals het festival nu heet, lag de nadruk ook op de lokale cultuursector van de gaststad. De collega van Lammers in Apeldoorn is blij dat Eindhoven het stokje overneemt: "Samen bewijzen we dat cultuur ook buiten de Randstad bruist en mensen samenbrengt."

Begroting

Het evenement vindt plaats in het laatste weekend van augustus. Voor het eerst zullen dit jaar, naast Eindhoven, een aantal ‘satellietsteden’ aanhaken bij de opening. Welke steden dat worden, is nog niet bekend. De begroting voor het grote evenement wordt binnenkort aan de gemeenteraad voorgedragen; het prijskaartje voor de gemeente is nog onbekend.