Ontploffing bij voordeur, fietsende man vastgelegd op camerabeelden

De voordeur en een ruit van een huis in Helmond zijn dinsdagnacht vernield met vuurwerk. Er zijn geen gewonden gevallen bij de ontploffing aan de Ricoutsvoort.

De harde knal veroorzaakte schade aan de voordeur en de ruit van een erker van het huis. "Op camerabeelden is te zien dat een man met een jas met capuchon bij de woning wegfietste", meldt de politie woensdagochtend. "Even later volgde een ontploffing bij de voordeur."

De politie doet onderzoek en roept getuigen op zich te melden.