John verkoopt zijn huis in hartje Den Bosch: 'Zó rustig, ook met carnaval'

John Sidney Smith woont nog maar iets meer dan een jaar aan de Hinthamerstraat in Den Bosch, maar zijn huis staat alweer te koop. Dat is zeker niet omdat hij is uitgekeken op de woning, benadrukt hij: “Ik verhuis vanwege de liefde. Anders was ik hier nooit weggegaan.”

Lisa Hoogmoet Geschreven door

De woning ligt verscholen tussen de Hinthamerstraat en de Korte Putstraat, midden in de Bossche binnenstad. Het huis werd rond 1450 gebouwd en is volledig gerenoveerd, met onder meer vloer-, muur- en dakisolatie.

Een klein stukje geschiedenis midden in de stad (foto: Huyzerij Makelaardij).

Achter de karakteristieke gevel gaat een verrassend ruime woning schuil: drie verdiepingen, zo’n 170 vierkante meter woonoppervlak en twee tuinen met een gezamenlijke oppervlakte van 65 vierkante meter. “Voor een huis in het centrum is het echt bijzonder hoeveel ruimte en rust je hier hebt”, zegt John.

Foto: Huyzerij Makelaardij.

John viel ruim een jaar geleden direct voor de bijzondere ligging van het pand. “Het is een klein stukje geschiedenis midden in de stad”, vertelt hij. “Vanuit de slaapkamer kijk je uit op de Sint-Jan. En via het steegje achter het huis loop je zó de Korte Putstraat in, met al die restaurants. Toch is het hier doodstil. Dat maakt het extra bijzonder.”

Zicht op de Sint-Jan (foto: Huyzerij Makelaardij).

Volgens hem is het huis ‘waarschijnlijk het stilste van de hele stad’. “Je hoort hooguit wat geluid van de stad op de achtergrond. Zelfs tijdens carnaval is het hier rustig. Het is echt een stukje hemel in het midden van Den Bosch.” Modern wonen in een eeuwenoud pand

Binnen is de woning modern en comfortabel afgewerkt, met drie slaapkamers, twee badkamers, een ruime woonkeuken en een lichte woonkamer met serre en open haard. “De keuken en woonkamer lopen prachtig in elkaar over”, legt John uit. “Boven heb je een grote slaapkamer met een geïntegreerde badkamer. En beneden, bij de serre, valt de middagzon mooi naar binnen. Het voelt als een toevluchtsoord.”

De keuken (foto: Huyzerij Makelaardij).

De Amerikaan woonde eerder in verschillende landen over de hele wereld, maar geen plek maakte zoveel indruk als zijn huis in Den Bosch. “Dit huis heeft echt een van de fijnste sferen van alle plekken waar ik ooit heb verbleven.”

Beneden, bij de serre, valt de middagzon mooi naar binnen (foto: Huyzerij Makelaardij).

Weg voor de liefde

Dat hij vertrekt, heeft niets met het huis te maken. “Ik kwam naar Den Bosch om dichter bij mijn kinderen te wonen, maar die zijn inmiddels volwassen. En ik ben verliefd geworden. Mijn vriendin en ik hebben samen een huis gekocht in Amstelveen. Dat is de enige reden dat ik wegga.”

Foto: Huyzerij Makelaardij.

John woonde er dus kort, maar met plezier. Volgens hem is het pand ideaal voor een gezin. “Je hoeft hier niks meer aan te doen. Je zet je koffers neer en je kunt er meteen wonen. Het zou perfect zijn voor een gezin dat de gezelligheid van de binnenstad zoekt, maar wél rust wil.” Wie de woning wil overnemen, moet wel wat dieper in de buidel tasten: de vraagprijs bedraagt 1,1 miljoen euro.