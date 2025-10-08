Senator vertrekt bij VVD uit onvrede over de koers, neemt zetel mee

Cees van de Sanden uit Den Bosch stapt uit de fractie van de VVD in de Eerste Kamer. Hij kan zich niet meer vinden in de koers van de partij. De senator neemt zijn zetel mee en gaat verder als eenmansfractie.

In een verklaring laat Van de Sanden weten dat de VVD volgens hem de afgelopen jaren steeds verder is weggedreven van haar eigen liberale kernwaarden. "Besluiten zoals de steun voor asielnoodmaatregelen, het Oeganda-plan, het bestuurlijk verbod zonder rechterlijke tussenkomst op motorbendes en de Antifa-motie staan op gespannen voet met de principes van vrijheid, gelijkwaardigheid en de rechtsstaat. Deze koers kan ik niet langer verenigen met mijn eigen liberale kompas."

De senator heeft woensdagochtend aan de partij laten weten dat hij vertrekt. "Hij heeft me daarmee compleet overvallen", reageert VVD-fractievoorzitter Tanja Klip-Martin in de Eerste Kamer. "Ik betreur zijn besluit en het feit dat hij voornemens is zijn VVD-zetel mee te nemen."

Geen koerswijziging

Van de Sanden zat sinds iets meer dan twee jaar voor de VVD in de Eerste Kamer. Hij zegt zijn zorgen en suggesties intern te hebben gedeeld binnen de partij, maar dit leidde niet tot een koerswijziging. "Als onafhankelijke senator zal mijn liberale kompas en mijn inzet voor de kernwaarden van het liberalisme en de rechtsstaat leidend zijn", stelt hij in de verklaring.

In een interview met de Volkskrant zegt Van de Sanden dat hij met zijn beslissing niet wilde wachten tot na de verkiezingen. "Voor zoiets bestaat geen goede timing. Op een gegeven moment is de maat vol. En dat moment is nu."

De VVD heeft door zijn opstappen nog negen zetels over in de Eerste Kamer.