Vertraging op de A58 door kapotte vrachtwagen

Vandaag om 15:02 • Aangepast vandaag om 15:35
Archieffoto: ANP.
Een kapotte vrachtwagen op de A58 bij Oirschot zorgde woensdagmiddag voor vertraging richting Eindhoven. Op het hoogtepunt liep de vertraging op tot een half uur.
Ron Vorstermans

Om de vrachtwagen te kunnen bergen, was de rechterrijstrook richting Eindhoven een tijdje dicht bij Oirschot. Deze werd rond kwart over drie vrijgegeven.

In de tussentijd werd een omleiding ingesteld via Den Bosch over de A65 en de A2.

