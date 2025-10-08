Illegaal sekswerk in huurhuis, eigenaar moet dwangsom betalen

Een 36-jarige Tilburger moet toch een dwangsom van 5000 euro betalen voor de illegale prostitutie die in zijn huurhuis aan de Insulindestraat plaatsvond. De man verhuurde het als vakantiehuisje en wist niets van de illegale praktijken. De gemeente legde hem een dwangsom op en volgens de rechtbank is dat terecht.

De Tilburger verhuurde samen met zijn vrouw het huis via boekingswebsite Booking.com. Dat ging een tijdje goed, tot de gemeente bij dit huis uitkwam tijdens een onderzoek in 2022 naar illegale prostitutie. Advertentie Kinky.nl

De eigenaar kreeg daarvoor een dwangsom van 5000 euro opgelegd. Dat geld zou hij moeten betalen als er weer een overtreding zou plaatsvinden. In december 2023 zagen toezichthouders van de gemeente een nieuwe seksadvertentie op Kinky.nl. Ze maakten een afspraak en vonden twee illegale sekswerkers bij het huis.

De man kreeg een brief met de mededeling dat hij de dwangsom moet betalen. Daar was hij het niet mee eens en dus stapte hij naar de rechter om dit aan te vechten. In augustus zat hij tegenover de gemeente in de rechtbank in Breda om over de kwestie te discussiëren. "Sekswerkers kunnen een hotel boeken, maar een hotel krijgt toch ook geen dwangsom van vijfduizend euro? Denk je dat het probleem stopt door mij een boete te geven?" zei de Tilburger tijdens de zitting. Meer toezicht

De gemeente denkt niet dat de man wist van de illegale praktijken, maar hij en zijn vrouw hadden beter moeten opletten. Ze hadden bijvoorbeeld meer toezicht moeten houden en een fysieke sleuteloverdracht moeten doen. Inmiddels staat het huis niet meer op Booking.com. Het wordt nu verhuurd aan een organisatie die het vervolgens weer verhuurt aan mensen van een uitzendbureau. De inkomsten zijn daardoor lager, maar op deze manier loopt de eigenaar geen risico op herhaling.

