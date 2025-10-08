Dierenweide van Ina (73) voorlopig gered: 'Ik ben er nog niet gerust op'

De zeven schapen van Ina van Lieverloo (73) mogen komend jaar in hun weide aan de Mozartlaan in Oss blijven. Dat is de gemeente mondeling overeengekomen met hun verzorgster. Die is daar natuurlijk blij mee. "Maar wat gaat er na 2026 gebeuren", vraagt ze zich bezorgd af.

Ina en haar man kregen de plaats toegewezen in 2010, toen hun vorige dierenweide ontruimd werd. Jarenlang ging alles goed. Ook na het overlijden van haar man in 2020 behield ze de plek. Maar in januari van dit jaar kreeg ze een brief van de gemeente dat het contract was beëindigd en dat de dieren binnen twee maanden weg moesten.

Ze vindt rust bij de dieren. “Ik ben mijn man verloren en een half jaar geleden is plotseling ook een van mijn dochters overleden. Dan is het fijn dat je dieren hebt om voor te zorgen. Het zorgt ervoor dat ik naar buiten ga, maar ook dat ik mijn hoofd even leeg kan maken.”

Na raadsvragen van oud-politicus Henk van Gerven van de SP en berichtgeving van Omroep Brabant heeft de gemeente alsnog persoonlijk contact opgenomen met Ina van Lieverloo. Samen zijn ze overeengekomen dat ze sowieso tot eind volgend jaar haar schapen in de dierenweide mag houden. Wat er daarna gaat gebeuren, is nog onduidelijk.

"Ik heb voorgesteld om het contract te verlengen totdat ik niet meer voor de dieren kan zorgen, maar daar moeten ze nog over vergaderen", vertelt Ina. "Degene die erover gaat, was toen op vakantie, dus tja. Ik moet het eerst zien. Pas als ik het op papier heb, heb ik vastigheid."

Ze heeft wel hoop op een goede afloop, maar durft nog niet te juichen. "Ik heb het zo nodig", vertelt de 73-jarige. "Het is echt een uitlaatklep voor me om naar de dieren te gaan. Zo verwerk ik het verlies van mijn man en dochter."