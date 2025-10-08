Verbouwing station Den Bosch verdubbelt in kosten: 400 miljoen nodig

De grote verbouwing van station Den Bosch gaat veel meer kosten dan gepland: de rekening stijgt van 200 naar ongeveer 400 miljoen euro. Er komt zo’n 100 miljoen euro aan extra plannen bij, terwijl er tegelijkertijd 100 miljoen euro tekort is om alles te betalen. De betrokken partijen moeten nu afspreken wie welk deel van de kosten voor zijn rekening neemt.

Het station van Den Bosch kan bijna geen reiziger meer aan. In de spits moeten mensen dicht op elkaar lopen over de smalle loopbruggen tussen de perrons, bij de roltrappen ontstaat regelmatig chaos en de perrons staan dan overvol. Wethouder Rick Vermin loopt langs een afgesloten roltrap en wijst hoe reizigers zich een weg moeten banen. “Dat is echt kunst en vliegwerk. NS en ProRail proberen alles draaiende te houden totdat we kunnen ingrijpen.” Die verbouwing wordt een dure klus. Waar het project eerst op 180 tot 200 miljoen euro werd geschat, loopt de rekening nu naar verwachting op naar bijna 400 miljoen. Volgens Vermin komt dat door prijsstijgingen sinds 2020, maar ook doordat de partijen zich hebben voorgenomen meer te doen, zoals het verbreden van de smalste perrons en het vernieuwen van het busstation. “Het is geen luxe wat we hier doen. Het is een bittere noodzaak. We moeten zorgen dat het station toekomstbestendig wordt.”

“Voor Brabant is station Den Bosch een van de belangrijkste knooppunten.”

Onder de naam Bosch Centraal pakken de gemeente Den Bosch, de NS, ProRail, de provincie Noord-Brabant en het Rijk het station en de omgeving helemaal aan. Perrons, liften en trappen worden vernieuwd, zodat reizigers makkelijker kunnen lopen en overstappen. De fietsenstalling wordt groter en beter bereikbaar, zodat fietsers niet langer door elkaar heen hoeven te manoeuvreren. De stationspleinen worden groener en overzichtelijker, zodat het eindelijk aangenaam wordt om door het station te lopen.

De belangrijkste reden voor de verbouwing is dat het station letterlijk te klein is geworden. “Als je kijkt op de perrons en de passerelle, piept en kraakt het overal. Tijdens de spits moet je mensen bij wijze van spreken bijna vasthouden om ze niet van de perrons te laten vallen”, zegt Vermin terwijl hij op een van de smalle perrons staat.

De smalste perrons (6 en 7) zijn veel te klein voor het aantal reizigers (foto: Megan Hanegraaf).

Vijf jaar geleden maakten 70.000 reizigers per dag gebruik van het station. De verwachting is dat dat aantal stijgt naar zo’n 90.000 per dag in 2040. Die groei komt niet alleen door meer treinreizigers, maar ook door woningbouw in Den Bosch en de regio. Tot 2040 worden zo’n 60.000 nieuwe woningen gebouwd en 40.000 nieuwe banen toegevoegd. “Voor Brabant is station Den Bosch een van de belangrijkste knooppunten. Vanuit hier heb je veel verbindingen naar de rest van Brabant en het land", zegt hij. "Veel stations kennen alleen in de spits enorme drukte, maar Den Bosch is het de hele dag druk op het station.”

“Reizigers zullen merken dat het steeds drukker wordt.”

Juist omdat het station zo’n belangrijke rol speelt, dragen ook de provincie en het Rijk bij aan de kosten. Om de extra 200 miljoen euro bij elkaar te krijgen, moeten alle partijen opnieuw rond de tafel. “We kijken allemaal of we wat extra kunnen bijdragen. Het Rijk neemt daarbij het grootste deel voor zijn rekening. In november hopen we de financiering rond te hebben, zodat we verder kunnen”, zegt de wethouder. Als de financiering rond is, verwacht de gemeente rond 2030 de eerste grote werkzaamheden te kunnen starten. “Tot die tijd zullen reizigers vooral merken dat het steeds drukker wordt, en dat het soms kan knellen”, zegt Vermin. Andere onderdelen, zoals de entree en de fietsenstalling, volgen later. In 2040 moet het hele station en het gebied daaromheen klaar zijn, zodat het knooppunt weer tientallen jaren toekomstbestendig blijft.