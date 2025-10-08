Mathijs stond middenin chaos bij Vitesse: 'Nog maar negen man op het veld'

Vitesse leek uit het profvoetbal te verdwijnen, maar keerde na een hoger beroep toch terug in de Keuken Kampioen Divisie. Mathijs Marschalk uit Vught maakte het van dichtbij mee. Zo stond hij een maand geleden met nog maar negen spelers op het trainingsveld, maar speelde hij onlangs weer een competitiewedstrijd voor 24.000 toeschouwers in een uitverkocht Gelredome.

Al jaren kampt de voetbalclub uit Arnhem met financiële problemen. Dat werd zo erg dat de licentiecommissie besloot Vitesse uit het profvoetbal te halen. Voor Mathijs Marschalk, een twintigjarige middenvelder uit Vught die onder contract staat in Arnhem, was dat een gekke periode. "Elke dag gingen er een paar spelers weg. Uiteindelijk stonden we met negen spelers op de training en trainden we ook niet echt serieus meer. Ik verwachtte er ook niet veel meer van." Door het besluit mochten spelers transfervrij vertrekken bij Vitesse. De Vughtenaar besloot Vitesse trouw te blijven. "Ik heb wel wat gesprekken gehad, maar niks echt concreets. Uiteindelijk ben ik blij met mijn keuze." Want het besluit om Vitesse uit de competitie te halen werd teruggedraaid in hoger beroep en Vitesse moest halsoverkop een volledige selectie bijeenrapen voor de eerstvolgende wedstrijd.

Dat lukte door een hoop transfervrije spelers binnen te halen. Maar waar Marschalk vorig seizoen geen minuut speelde voor de hoofdmacht van Vitesse, mocht hij nu al snel zijn debuut maken. "Ik denk dat ik door deze situatie wel meer de kans gekregen heb. Maar mijn doel was sowieso om dit seizoen minuten te gaan maken." Ondertussen heeft Marschalk zelfs al zijn eerste basisplaats gehad. Bij de eerste thuiswedstrijd was het Gelredome volledig uitverkocht. Helmond Sport kwam toen op bezoek, maar het was Vitesse dat met 3-1 won. "Voor een vol stadion spelen was een soort jongensdroom die uitkwam." Maandag won FC Den Bosch wel met 1-2 in het Gelredome. Daar speelde Marschalk tegen een goede bekende: "Mees Laros (FC Den Bosch, red.) is mijn beste vriend. Wij hebben nog samen gespeeld in de jeugd van Den Bosch."

"Ik woon nog lekker in Vught."