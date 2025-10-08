In Vught dekt Willem-Alexander het riool af, Frank vindt het geweldig

Postzegels, suikerzakjes, barbiepoppen. Bijna iedereen heeft in zijn leven wel iets gespaard. Maar zo'n bijzondere verzamelaar als Frank Kouwe uit Vught kom je maar zelden tegen. De 76-jarige spaart putdeksels. Althans, de foto's ervan. "Een putdeksel mee naar huis nemen? Nee, dat mag niet. Het is levensgevaarlijk, als iemand die put inrijdt. Dan krijg je ernstige ongelukken."

Duizenden putdeksels heeft Kouwe al in zijn verzameling. Bijna allemaal zelf gefotografeerd. "Ik maak elk jaar met mijn vrouw een grote fietstocht in Europa en dan kijken we ook naar putdeksels. Ik sta dan te fotograferen en zij staat honderd meter verder. Dan zwaait ze al van: hier, hier ligt er ook één", lacht Kouwe hartelijk.

Grote vraag is natuurlijk waar de fascinatie voor putdeksels vandaan komt bij de 76-jarige. "De eerste keer dat mijn aandacht door een putdeksel getrokken werd, was in Rome in 2003. Er lag een putdeksel met de letters SPQR. Dat staat voor Senatus Populusque Romanus. Dit betekent Senaat en Volk van Rome", legt Kouwe uit.

"Dat was de overheersing van de Romeinen in Europa en Noord-Afrika. En dat SPQR wordt nu dus gebruikt voor een putdeksel waar al het rioolwater van Rome onder doorloopt. Die tegenstelling triggerde mij."