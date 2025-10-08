In Vught dekt Willem-Alexander het riool af, Frank vindt het geweldig
Duizenden putdeksels heeft Kouwe al in zijn verzameling. Bijna allemaal zelf gefotografeerd. "Ik maak elk jaar met mijn vrouw een grote fietstocht in Europa en dan kijken we ook naar putdeksels. Ik sta dan te fotograferen en zij staat honderd meter verder. Dan zwaait ze al van: hier, hier ligt er ook één", lacht Kouwe hartelijk.
Grote vraag is natuurlijk waar de fascinatie voor putdeksels vandaan komt bij de 76-jarige. "De eerste keer dat mijn aandacht door een putdeksel getrokken werd, was in Rome in 2003. Er lag een putdeksel met de letters SPQR. Dat staat voor Senatus Populusque Romanus. Dit betekent Senaat en Volk van Rome", legt Kouwe uit.
"Dat was de overheersing van de Romeinen in Europa en Noord-Afrika. En dat SPQR wordt nu dus gebruikt voor een putdeksel waar al het rioolwater van Rome onder doorloopt. Die tegenstelling triggerde mij."
"Toen dacht ik: 'dat is bijzonder, ik ga hier meer naar kijken'."
Een jaar later zag Kouwe in het Duitse Trier een putdeksel met daarop de heilige Petrus en de sleutel van de hemel. "Toen dacht ik: Dat is bijzonder, ik ga hier meer naar kijken." Het meer kijken mondde uit in een verzameling van duizenden foto's van putdeksels.
De mooiste die Kouwe gezien heeft? "Er is er eentje die in Leeuwarden ligt. Daarop de heilige Jakobus. Die heeft te maken met het pelgrimspad naar Santiago de Compostella. Een hele mooie putdeksel met het hoofd van Jakobus en de jakobsschelp. Het vertelt het verhaal van al die pelgrims die naar Santiago gaan."
In zijn eigen Vught kan Kouwe ook een bijzondere putdeksel aanwijzen. Die ligt voor het gemeentehuis. "Een inhuldigingsputdeksel van Willem-Alexander uit 2013. Hij staat er en profil op, met Máxima. Een heel aparte putdeksel."
Maar voor de echt bijzondere putdeksels moet je toch echt naar het buitenland, weet Kouwe. "In Nederland kom je niet zoveel mooie tegen." Wanneer slaat zijn hart een slag over bij het zien van een nieuwe deksel? "Dat hangt er vanaf wat er op staat. De dingen die erop staan, zijn soms heel betekenisvol. Dat roept dan iets in je wakker."