Matthijs, man van overleden Eva, schrijft boek: 'Alsof de tijd stilstaat'

Matthijs, de man van de op 26-jarige leeftijd aan longkanker overleden Eva Hermans-Kroot uit Tilburg, heeft een boek geschreven over het verlies van zijn grote liefde. Eva werd bekend door het programma Over mijn Lijk en had veel volgers op haar Instagrampagina Longeneeslijk. Ze nam haar volgers mee in haar ziekteproces tot aan haar overlijden vorig jaar november. Matthijs neemt haar volgers nu mee in zijn rouwproces. "Emotioneel, maar ook heel fijn", noemt hij het schrijven.

Het boek van de weduwnaar heet Onvergetelijk: Een jaar later en gaat over Eva, het gemis en de fijne herinneringen die Matthijs met haar had. "Het is al bijna een jaar geleden dat mijn lieve Eva is overleden. Een jaar waarin er veel is gebeurd maar toch voelt alsof de tijd stilstaat", schrijft hij op Instagram.

"Schrijven was emotioneel, maar ook fijn."

Als Eva hem iets heeft meegegeven is het leven in het moment. Om die reden heeft Matthijs het boek geschreven. Daarnaast hielp het hem bij de verwerking van zijn verdriet. "Het schrijven was voor mij emotioneel maar ook heel fijn. Ik hoop dat jullie het mooi gaan vinden", zegt hij tegen de volgers van de pagina Longeneeslijk.

Eva was voor het eerst te zien in het tv-programma Over Mijn Lijk toen ze 22 jaar oud was. Tegen alle verwachtingen in leefde ze ruim drie jaar met de ziekte. Op haar sterfbed zei ze in het programma: “Ik wilde niet dood, en dat wil ik eigenlijk nog steeds niet.” Eva voelde zich tot het laatst mentaal sterk, maar haar lichaam wilde niet meer. Dat innerlijke conflict vond ze het moeilijkst. “Ik wil zo graag leven, en zelfs nu ben ik er nog niet klaar mee.” Ze nam haar volgers mee in haar ziekteproces en inspireerde daar miljoenen mensen mee. Ze bracht een boek uit over haar ziekteproces, dat een eerste plaats bemachtigde in de bestsellerlijst. In haar woonplaats Tilburg werd afgelopen mei, op haar verjaardag, een herinneringsplaat met haar naam onthuld.

"Ik geloof dat ik terugkom als vlinder."

Het boek dat haar man Matthijs schrijft is ook zo'n tastbare herinnering aan wie Eva als mens was. De strijd met kanker heeft ze niet verloren, zei ze vaak. "Ik zou het vreselijk vinden als mensen dat over me zouden zeggen", zei ze een aantal weken voor haar dood. "Ik geloof dat ik terugkom als vlinder, maar dan kom ik terug als duif en kom ik op je poepen." De 26-jarige voelde zich geen verliezer. "Ik ben ook blij met wat ik de afgelopen jaren heb meegemaakt, ook door mijn ziekte. Ik heb echt geleerd dat je in het nu moet leven, dat kan ik niet vaak genoeg zeggen. Je bent een fijner persoon als je in het nu leeft", gaf ze haar volgers mee.