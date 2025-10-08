Ben je aan het winkelen, staan er ineens honderden schapen voor je neus

Opeens lopen er woensdagmiddag in Eindhoven honderden schapen tussen het winkelend publiek. De schapen zijn onderweg naar natuurgebied Groot Vlasroot in Veldhoven, om daar te gaan grazen. Het leverde opmerkelijke beelden op.

De schapen hebben woensdagmiddag al 26 kilometer afgelegd, als ze in het centrum van Eindhoven de Markt op komen. De schapen, van Swinkels Begrazingsbeheer, komen net van een graasklus aan Het Kamerven in Helmond. “We kunnen dan met een vrachtwagen gaan, of we gaan lopend”, vertelt Geert Swinkels, eigenaar van het bedrijf aan StudioO40 . “Dit keer zijn we lopend gegaan. Het is goed voor de PR.”

Want eigenlijk hoeven ze helemaal niet door het centrum van Eindhoven, een logischere route is er omheen. “We hebben even een lusje gepakt”, vertelt schaapsherder Marnix van Rijn, die de 260 schapen woensdagmiddag leidt. “Maar we wilden mensen ook een beetje vrolijk maken, en dat is volgens mij wel gelukt.”

Het bedrijf werkt onder andere met gemeenten, natuurmonumenten en bosbeheer. In hun opdracht brengen ze de schapen naar plekken waar het gras moet worden onderhouden, als alternatief voor maaien.