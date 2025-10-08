Man vergist zich en rijdt met gloednieuwe auto in op muur van tankstation

Een bestuurder heeft niet lang van zijn nieuwe auto kunnen genieten, nadat hij woensdagavond met zijn wagen inreed op de muur van een tankstation op de A50 bij Schaijk. De man trapte niet op de rem, maar op het gaspedaal en reed de muur aan gort. Zijn auto, die hij pas één dag had, is zwaar beschadigd en ook de schade aan het tankstation is flink.

De man raakte niet gewond bij de botsing, maar het ongeluk is op zichzelf pijnlijk te noemen. Zijn nieuwe auto is door de klap zwaar beschadigd geraakt aan de achterkant. De bestuurder reed achteruit tegen de muur, waarvan de bakstenen woensdagavond nog op de grond liggen.

Flinke schade

Ook in de supermarkt bij het tankstation is flinke schade te zien. Een schap met boodschappen is door de klap een meter naar voren gekomen. Een paar boodschappen liggen versperd in de winkel. De politie heeft een gebied om het tankstation afgezet. Er is geen sprake van instortingsgevaar.

De auto van de man is getakeld door een bergingsbedrijf. Stichting Salvage komt ter plaatse om de schade op te nemen en de man bij te staan bij het verzekeringswerk.