Ingrid loopt na dramatisch nieuws laatste halve marathon: 'Ik heb een doel'

’s Ochtends liep ze nog 15 kilometer, maar later op de dag kreeg Ingrid Agterberg (51) te horen dat ze uitgezaaide longkanker heeft. De wereld werd onder haar voeten weggevaagd. Voor de Eerselse zal komende zondag haar laatste halve marathon in Eindhoven een emotionele zijn. “Voor mij is het allerbelangrijkste dat ik iets afsluit wat ik enorm graag deed.”

Het leven van Ingrid was naar eigen zeggen druk en fijn. Moeder van drie kinderen, een leuke baan en een rijk sociaal leven. “Als 100 het maximum is, dan was het bij mij altijd 120 of 150. Ik kreeg er energie van. Om mijn hoofd leeg te maken deed ik aan hardlopen. Als ik dat een week niet deed, dan werd ik geen fijn persoon. Mijn man zei weleens een avond tegen me dat ik kon gaan hardlopen, dat zou voor iedereen in huis beter zijn.”

In 2023 liep ze een halve marathon en dat ging met twee vingers in de neus. “Ik heb alleen maar gelachen en gezwaaid naar mensen langs de kant.” Haar plan was daarom om een jaar later op 50-jarige leeftijd de marathon te lopen. Een wens die ze dan eindelijk van haar bucketlist af kon strepen.

In het voorjaar van 2024 wilde ze in haar trainingen de stap maken van 15 naar 25 kilometer. Dat bleek een te grote uitdaging, waarbij Ingrid dacht dat haar drukke leven daar de oorzaak van was. Ze deed rustiger aan en kocht nieuwe hardloopschoenen, maar de gewenste vooruitgang bleef uit.

Haar wereld stond op z’n kop toen ze op een dinsdag in augustus plotseling bloed ophoestte. “Ik ben naar de dokter gegaan en uiteindelijk kreeg ik na een scan te horen dat ik nooit meer beter kan worden. Heel absurd, ik kwam in een enorm verschrikkelijke rollercoaster terecht.”