Angelo (19) met verstandelijke beperking vermist

De 19-jarige Angelo le Grand uit Halsteren wordt sinds dinsdag vermist. Hij werd voor het laatst gezien in de omgeving van de Oude Molenbaan in Halsteren. De politie vraagt mensen die hem gezien hebben om zich te melden, zeker omdat Angelo het verstandelijk vermogen van een jong kind heeft.

De politie deelde woensdag een foto en het signalement van de jongen en roept getuigen op zich te melden. Angelo is 19 jaar, maar heeft volgens de politie het verstandelijk vermogen van een jong kind.

Angelo is zo'n 1 meter 75 groot en heeft donkerbruin haar. Vermoedelijk heeft hij een grijs T-shirt aan met een donkere joggingbroek en rode schoenen.

Mensen die Angelo gezien hebben, of weten waar hij is kunnen de politie bellen.