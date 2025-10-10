Leven van Shanice op de kop, familielid keek stiekem in medisch dossier

Wat begon als een ongemakkelijke relatie met haar schoonfamilie eindigde voor de 33-jarige Shanice in een nachtmerrie. Een familielid van haar vriend, die in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven werkte, heeft via haar medisch dossier informatie over haar achterhaald. Dit gebruikte ze voor een lastercampagne tegen Shanice. Het zorgde voor zoveel spanning in de relatie van Shanice en haar vriend, dat ze zelfs een tijdje uit elkaar zijn geweest. Nu de waarheid langzaam boven tafel komt, zoekt ze naar gerechtigheid. "Ze heeft me niet alleen mijn recht op privacy, maar zoveel meer afgenomen", vertelt Shanice.

Shanice en haar vriend Tom hadden aan het begin van hun relatie nog contact met zijn familie. Maar toen ze in verwachting raakte van hun eerste zoontje, merkte ze een verandering. "Er werden door familieleden opmerkingen gemaakt over mijn Molukse afkomst. Ik vermoed dat de spanningen in het contact daarmee te maken hadden", vertelt ze. Shanice en Tom besluiten te verhuizen en hun nieuwe adres niet met de familie te delen. "We wilden rust en onvindbaar voor hen zijn." Ze keek daarom vreemd op toen er op de eerste verjaardag van haar zoon een kaartje van een familielid van Tom op de mat viel. "Ik nam contact met haar op om te vragen hoe ze aan ons adres kwam. Ze zei eerst dat dat kwam doordat ik schulden bij mijn zorgverzekering zou hebben. Dat klopte niet. Daarna zei ze dat de gemeente het adres had gegeven, maar die doet dat niet zomaar", zegt Shanice. Meer brieven van het familielid volgden, waarin Shanice voor haar gevoel werd zwartgemaakt. "Zo werd er gesuggereerd dat ik vreemd zou gaan", vertelt ze. Voor Shanice bleef het onduidelijk hoe het familielid aan hun adres kwam. Daarom besloot ze op onderzoek uit te gaan.

"Ik voelde me bekeken en bedreigd."

Het familielid van Tom werkte jarenlang op een polikliniek in het Catharina Ziekenhuis, waar de familie in het systeem staat. Shanice had een sterk vermoeden dat haar schoonfamilielid zo aan hun adres is gekomen, met alle gevolgen van dien. "Ik voelde me erg bedreigd en bekeken, omdat ze aan ons nieuwe adres was gekomen", blikt ze terug. Shanice belde de politie, die weinig voor haar kon betekenen. Ze zocht contact met het ziekenhuis en had in februari van dit jaar een gesprek met een medewerker van het Catharina Ziekenhuis. "Na het intikken van mijn patiëntennummer kwamen er pagina's lange bewijzen uit dat het familielid in mijn medisch dossier heeft gekeken. Er was te zien dat ze had ingelogd. In mijn dossier stonden privégegevens die zelfs mijn ouders niet eens van me wisten", vertelt Shanice. Daarnaast bleek het familielid ook in het medisch dossier van haar vriend en haar 7-jarige zoontje te hebben gekeken. Om in het dossier te komen, heeft ze zelfs het zogeheten 'breaking the glass principe' gebruikt. Dat is een soort noodknop die in kritieke gevallen toegang geeft tot een medisch dossier. "Deze noodknop had ze nooit mogen gebruiken", zegt Shanice. De medewerkster is een paar jaar geleden met vervroegd pensioen gegaan, waardoor het ziekenhuis haar niet binnen de zorginstelling kan vervolgen.

"Veel meer dan mijn recht op privacy afgenomen."

Toch liet Shanice het er niet bij zitten en deed ze samen met haar vriend aangifte voor de onrechtmatige inzage in hun dossiers. Het Openbaar Ministerie laat donderdag weten dat zij de oud-polimedewerkster gaat vervolgen voor computervredebreuk. "Maar ze heeft veel meer dan mijn recht op privacy van me afgenomen", vertelt Shanice. Zo voelde Shanice zich gedwongen om dingen uit haar medisch dossier te delen met haar ouders, die zij nog niet wisten. De situatie heeft ook een grote impact op haar gezin gehad. "Het zorgde voor veel spanning in mijn relatie. We zijn zelfs een tijdje uit elkaar geweest. Mijn zoontje is ook niet dom en heeft ons vaak ruzie horen maker hierover", vertelt Shanice. Nu de waarheid door het politieonderzoek naar boven komt, wil Shanice het familielid van Tom duidelijk maken wat ze haar gezin allemaal heeft aangedaan. "En ik hoop dat mensen die inzage hebben tot persoonsgegevens dit niet bij anderen kunnen aanrichten", zegt ze. Ondanks alle spanning en ellende die het heeft gebracht, zijn Tom en Shanice er samen wel sterker uit gekomen. "Het is haar niet gelukt om ons uit elkaar te krijgen en het heeft ons zelfs dichter bij elkaar gebracht", vertelt Tom.