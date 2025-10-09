Huis onder vuur genomen: gaten in raam, getuigen zagen iemand wegrennen

Aan de Jan Stevensstraat in Helmond is woensdagnacht een huis beschoten. Rond kwart over drie 's nachts werd de politie gewaarschuwd.

In een raam zijn meerdere gaten te zien.

Wegrennen

Bij de beschieting is niemand gewond geraakt. Getuigen lieten de politie weten dat ze na het schieten iemand zagen wegrennen.

De politie is een sporenonderzoek gestart en agenten gaan in gesprek met buurtbewoners. Er was woensdagnacht nog niemand aangehouden.