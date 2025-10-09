Stapel boetes voor automobilist die onder invloed vlucht voor agenten

Een automobilist uit Oosterhout is woensdagnacht na een politieachtervolging aangehouden op de Mierloseweg bij Lierop. Agenten zagen de automobilist rond kwart over een 's nachts rijden over de Steemertseweg in Lierop en besloten hem te controleren.

De bestuurder overhandigde de agenten zijn rijbewijs en het huurcontract van de auto waarin hij reed. Maar toen de agenten vanwege de henneplucht die ze in de auto roken besloten om een speeksel- en ademtest uit te voeren, sloot de verdachte het portierraam van de auto en weigerde hij verdere medewerking.

Vol gas

Vervolgens kwamen agenten erachter dat de bestuurder eerder die avond in Venlo al een 24-uurs rijverbod had gekregen vanwege de verdenking van het gebruik van verdovende middelen.



Toen de verdachte werd medegedeeld dat hij werd aangehouden, weigerde hij helemaal alle medewerking. Toen de agenten dreigden de portierruit in te slaan als hij zijn auto niet opende, ging hij er vol gas vandoor. Daarop ontstond de achtervolging, die al gauw weer eindigde op de Mierloseweg. Daar werd de bestuurder onder licht verzet aangehouden.

Verhoor

In het politiebureau in Helmond beledigde de bestuurder de betrokken agenten herhaaldelijk. Toen hij werd vrijgelaten, werd hem op het hart gedrukt om rustig weg te gaan en niet opnieuw de agenten te gaan naroepen en beledigen.



Maar toen de bestuurder de poort uit liep, pakte hij zijn telefoon en begon - vermoedelijk al filmend - de agenten opnieuw te beledigen. Daarop werd hij, na minder dan een minuut vrij te zijn geweest, opnieuw aangehouden. Dit keer werd hij vastgezet in Eindhoven, waar hij in de loop van de donderdag verhoord gaat worden.

Stapel boetes

De man kreeg vanwege het beledigen van de agenten twee processen-verbaal. Daarnaast kreeg hij boetes vanwege het weigeren van de ademtest, het weigeren van de speekseltest, het negeren van een stopteken, een proces-verbaal vanwege het rijden tijdens een rijverbod en een nieuw rijverbod van 24 uur opgelegd.