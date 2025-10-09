Studenten koken voor koningin Máxima, maar ‘eet smakelijk’ zeggen mag niet

De studenten Hotel Management van Breda University of Applied Sciences (BUas) hadden woensdagavond wel een héél bijzondere gast: koningin Máxima. Geen gewone schooldag dus, maar eentje vol zenuwen, protocol, plezier en een vleugje trots. Want ja, hoe vaak kook je nou voor de koningin? En mag je wel ‘eet smakelijk’ zeggen?

De geur van mosterdsoep hangt zwaar in de keuken van Breda University of Applied Sciences (BUAS). Achter de pannen staan jonge studenten strak in het wit, handen vol en tot het uiterste geconcentreerd. "Even doorroeren alsjeblieft!", klinkt het boven het gepruttel van de pannen uit. Docent Lars van Bethlehem spreekt de bediening een uur voor aanvang nog even toe. "Straks komt Máxima", zegt hij. "Een bijzondere en respectabele vrouw. We gaan haar een gerechtje uitserveren en vertellen wat er op het bord ligt. Daarna doen we een stapje terug, want dan is het klaar."

"Het is bijzonder als de koningin eet wat jij hebt klaargemaakt."

Want als de koningin een vorkje mee prikt, moeten de studenten werken volgens koninklijk protocol. "We mogen niets zeggen tegen de majesteit", vertelt studente Jasmijn Oosterling die de tafel van Máxima mag bedienen. "En al helemaal geen selfies maken of een handtekening vragen. Zelfs een vriendelijk ‘eet smakelijk’ is verboden. Gewoon netjes serveren en glimlachen, maar eigenlijk is dat al bijzonder genoeg."

Toch blijft de sfeer lekker ontspannen en wordt er veel gelachen en gegrapt. "We hebben hier in de keuken niet veel met Máxima te maken", zegt student Luka Zuidmeer terwijl hij in een pan soep roert. "Maar het is natuurlijk wel een bijzondere taak om voor haar te koken. Het is leuk en speciaal dat de koningin eet wat jij hebt klaargemaakt. En het loopt als een trein."

Studenten aan het werk voor het diner met de koningin (foto: Ronald Sträter).

Op het menu staat tonijntataki met zoetzure groenten, gevolgd door mosterdsoep, langzaam gegaard vlees en een brownie als dessert. "Máxima komt niet zomaar naar je school", zegt tweedejaarsstudent Joke van Helvert die het voorgerechtje heeft gemaakt. "We doen dan ook extra ons best en iedereen staat helemaal 'aan' vandaag. Ik ben best een beetje zenuwachtig." Ook voor de studenten in bediening is het spannend. Onder hen Billie Bloem Venhuizen die de tafel serveert waar Koningin Máxima dineert met belangrijke mensen van de Koning Willem I Prijs, een prestigieuze ondernemersprijs die moedige en duurzame ondernemingen bekroont. "We moesten alles oefenen: hoe we lopen, waar we stilstaan, hoe we het bord neerzetten. Als we alles doen wat ze gezegd hebben, komt het vast goed."

Koningin Máxima komt aan bij de BUas in Breda (foto: Ronald Sträter.)

Als koningin Máxima arriveert drukt het keukenpersoneel de neuzen tegen het raam om een glimp van haar op te vangen. Niet veel later gaat het echt gebeuren en moeten ze aan de bak. "Allemaal voor Máxima!", roept student Luka als het eerste volle dienblad de keuken verlaat.

"Ik dacht dat ik zou trillen, maar het ging vanzelf."

"Ze leren hier wat echte hospitality is", zegt docent Lars van Bethlehem. "Werken onder druk, met koninklijke precisie, maar ook met warmte en trots. Dit is de ultieme praktijkles." Het ene treintje van obers met goed gevulde dienbladen volgt het andere treintje de zaal in. Als een geoliede machine serveren de studenten de gerechten en er gaat gelukkig maar weinig mis. "Ik dacht dat ik zou trillen, maar toen het eenmaal begon, ging het vanzelf", straalt Jasmijn. "Máxima kwam heel open en vriendelijk over en het is echt een mooie vrouw. Volgens mij heeft ze ervan genoten, want haar bord was helemaal leeg." Als het diner ten einde loopt, vult de keuken zich met een tevreden geroezemoes. "Iedereen is tevreden,” zegt Luka. "Ik hoop dat ze vanavond thuis tegen de koning zegt: ‘Nou, dat was toch top daar in Breda.'"

Koning Willem I Prijs De Koning Willem I Prijs is de meest prestigieuze bekroning voor moedig, veerkrachtig en duurzaam ondernemerschap. Tweejaarlijks wordt er een prijs uitgereikt in de categorie Grootbedrijf, MKB en een Plaquette voor ondernemingen die uitblinken in duurzaam ondernemerschap. Bij BUas was er 8 oktober een netwerkbijeenkomst met oud-winnaars en bestuurs- en juryleden van de Koning Willem I Prijs. Koningin Máxima is erevoorzitter van de stichting.