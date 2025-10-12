Dit diertje dat Auke zag zie je zelden, Frans weet er meer van

Boswachter Frans Kapteijns deelt wekelijks zijn kennis van de natuur. Iedereen kan vragen insturen via [email protected] . Dit keer besteedt Frans onder meer aandacht aan een kever, een paardenbloemspanner en een pluimvoetbij. Deel één van deze Stuifmail is zaterdagochtend gepubliceerd.

Welke kever is dit?

Een bruine duiker (foto: Auke van Veen).

Auke van Veen wil graag weten welke kever er op 3 maart gefotografeerd werd. Volgens mij behoort deze kever tot de familie van de waterroofkevers. De naam is bruine duiker. De dekschilden van deze kever zijn lichtbeige met een groenige schemer. De onderkant van de bruine duiker is mooi zwartbruin en het halsschild heeft een donkerbruine vlek. Vermoedelijk heeft deze waterroofkever zijn naam aan die twee zaken te danken. Bruine duikers behoren tot de algemeen voorkomende waterroofkevers. Toch zie je het diertje zelden. Ze leven namelijk vaak in een kleine poelen en dan ook nog eens tussen dichte massa's waterplanten. Tevens is de kever zo gestroomlijnd, met het platte en gladde lichaam, zodat hij of zij bij gevaar snel kan wegschieten. Helaas is dit exemplaar van Auke verkeerd geland, want in principe moeten ze in het water landen en niet op steen. Lopen kunnen waterroofkevers niet zo goed. Ze hebben namelijk gespecialiseerde zwempoten. Ze hebben aan deze gespecialiseerde zwempoten een paar flinke doorns. Daardoor heeft de bruine duiker iets meer houvast bij het kruipen dan bij voorbeeld de geelgerande watertor. Wat is de naam van deze vlinder die op het kozijn landde?

Een paardenbloemspanner (foto: Jos van Erp).

Jos van Erp trof op 15 augustus een nachtvlinder aan op zijn kozijn. Hij wil graag weten om welke soort het gaat. Nou, dit is een paardenbloemspanner. De vleugels van de paardenbloemspanner zijn enigszins bleek of witgrijs. Het lijkt of er een laagje stof op zit. Wat wel heel duidelijk is, zijn de donkere spikkels. Deze toch wel mooie nachtvlinder hoort thuis bij de familie van de spanners. Paardenbloemspanners vind je vooral op zandgronden, maar zijn zeker niet zeldzaam in de rest van ons land. Ze komen overigens ook heel veel voor in het stedelijk gebied. Vooral op verlichte ramen, maar ook in huizen. De licht- tot donkerbruin of grijze - en relatief lange - slanke rups heeft het vermogen om takjes na te bootsen, wat natuurlijk een perfecte camouflage is. Deze rupsen eten allerlei soorten planten, maar in tuinen hebben ze een lichte voorkeur voor echte tijm, blaassilene en paardenbloem. Naast het voedsel wat deze specifieke planten leveren, bieden deze planten hen ook ook beschutting. Overwinteren doet deze soort als rups. In de lente verpoppen ze zich in een cocon op de grond. Welke bij is hier aan het graven tussen de stenen?

Een pluimvoetbij (foto: Patricia Scholten).

Patricia Scholten zag op 15 augustus een bij in haar tuin in Sprundel. Die was aan het graven tussen de stenen. Haar vraag is: wat is dit voor bij? Op de foto hierboven zie je een bij, vlak bij een holletje. Ik vind dit een van de mooiere bijensoorten, het is namelijk een pluimvoetbij. Deze soort is vooral te vinden op zandgronden. Vaak zie je ze in duinen en in heidegebieden, maar je komt ze ook tegen in steden en dorpen op zandgronden. In die laatste gebieden zie je ze vaak bezig tussen tegels en kapot asfalt. Een van de bekendste plekken voor mij is het plein voor de kerk in Liempde. De pluimvoetbijen danken hun naam aan het feit dat de vrouwtjes lange pluimen op hun achterpoten hebben. Dit zijn in feite haarborstels, die ze als graafgereedschap gebruiken om nesten te bouwen in zandige bodems.

Een pluimvoetbij bij een nest (foto: Saxifraga/Pieter van Breugel).

Het liefst zoeken ze omgevingen op die droog en warm zijn. Nadat de gangen gegraven zijn, gaan de pluimvoetbijen stuifmeel halen en vullen daarmee de nestcellen. Als het voedsel in de ochtend eenmaal in de cellen is gelegd, legt de pluimvoetbij er vervolgens een eitje op en sluit ze de broedcel af. Rubriek mooie foto’s

Een notenkraker (foto: Patricia Smulders).

In de rubriek mooie foto's dit keer een foto die gemaakt is door Patricia Smulders. Op een vakantie in juni 2025 trof ze met enig geluk deze mooie vogel in het Zwarte Woud, de notenkraker. Natuurtip

