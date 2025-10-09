Buurt in tranen na kogelregen bij huis: 'Helemaal in shock'

Bij de woning aan de Jan Stevensstraat in Helmond, die woensdagnacht onder vuur werd genomen, zijn acht kogelgaten aangetroffen. Enkele kogels vlogen vanaf de voorkant van het huis en kwamen zelfs terecht in de achterruit, waar een gat zichtbaar is. De 68-jarige bewoonster was op het moment van de schietpartij thuis.

Gehuld in een badjas loopt de bewoonster van buiten naar binnen en weer terug. Ze kan nauwelijks bevatten wat er de afgelopen nacht is gebeurd. Een buurvrouw komt op dat moment net naar buiten en geeft haar een opbeurende knuffel. Ook zij werd wakker van de schoten die gelost werden. “Ik ben nog helemaal in shock”, zegt ze.

De luiken voor de woning waren in de nacht van woensdag op donderdag gesloten. Toch slaagde de dader erin om acht keer te schieten. De kleindochter van het slachtoffer staat ook buiten en laat de impact zien. Niet alleen aan de voorkant van het huis zijn inslagen te zien, sommige kogels kwamen zelfs terecht in de ramen aan de achterkant van de woning. De 68-jarige bewoonster sliep boven en raakte niet gewond.

“Ze woont hier al dertig jaar en er is nooit wat gebeurd.”

Toch vloeien de tranen wanneer ze met de buurvrouw praat. De dochter van het slachtoffer zegt, terwijl ook bij haar de tranen opnieuw in de ogen springen, geen idee te hebben waarom juist het huis van haar moeder beschoten is. “Ze woont hier al dertig jaar en er is nooit wat gebeurd.” In de buurt gaat het verhaal dat er een auto stopte waar één iemand uitstapte. Die persoon schoot en rende er vervolgens vandoor. De politie deed in de nacht onderzoek in de buurt.