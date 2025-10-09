Koning van de kroket bekent op Krokettendag: 'Frikandel is mijn favoriet'

Goulash, vlees, groente of zelfs met kersen gevuld: kroketten zijn al jaren een populaire snack in cafetaria’s door de hele provincie. Op deze nationale Krokettendag is het dan ook hoog tijd om de krokante lekkernij eens goed in het zonnetje te zetten. Krokettenkoning Nick van Waaijenburg van Eethuis Reintje in Mierlo weet wel waarom de vette snack zo in de smaak valt: "Deze is lekker romig en goed gevuld."

Maar waar moet een goeie kroket nou aan voldoen volgens de meester? "Een mooie krokante korst, een romige vulling en hij moet goed vol zijn", zegt snackspert Nick in het radioprogramma KEIGoeieMorgen! van Omroep Brabant, waar donderdagochtend in de studio al vroeg de geur van frituurvet hangt. Ongegeneerd voegt hij eraan toe: "Rotzooi kan iedereen maken, maar wij maken wel de goeie." Want de snack is onverminderd populair. Aan kop in de verkoop gaat de vleeskroket, op de voet gevolgd door de goulashvariant. Terwijl de groentekroket scoort bij liefhebbers van een knapperige vega-staaf.

"Af en toe is het gewoon eng hoe goed ze vlees na kunnen maken."

De vegetarische vleeskroket wint in Mierlo bovendien steeds meer terrein: de vega-snack gevuld met een vleesvervanger kan menig vleesverachtende vegetariër bekoren. "Het lijkt soms écht op echt vlees. Af en toe is het gewoon eng hoe goed ze het tegenwoordig na kunnen maken", zegt Waaijenberg. In zijn eethuis is volop ruimte om te pionieren met de gevulde gefrituurde rol. Zo sierden eerder al de Belgische chocolade met praliné-kroket, de limoncello-kroket en - hoe kan het ook anders in Mierlo - de kersenkroket de vitrine van de cafetaria.

"In het festivalseizoen werkt het ook prima als ontbijtje."