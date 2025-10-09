Koning van de kroket bekent op Krokettendag: 'Frikandel is mijn favoriet'
Maar waar moet een goeie kroket nou aan voldoen volgens de meester? "Een mooie krokante korst, een romige vulling en hij moet goed vol zijn", zegt snackspert Nick in het radioprogramma KEIGoeieMorgen! van Omroep Brabant, waar donderdagochtend in de studio al vroeg de geur van frituurvet hangt. Ongegeneerd voegt hij eraan toe: "Rotzooi kan iedereen maken, maar wij maken wel de goeie."
Want de snack is onverminderd populair. Aan kop in de verkoop gaat de vleeskroket, op de voet gevolgd door de goulashvariant. Terwijl de groentekroket scoort bij liefhebbers van een knapperige vega-staaf.
"Af en toe is het gewoon eng hoe goed ze vlees na kunnen maken."
De vegetarische vleeskroket wint in Mierlo bovendien steeds meer terrein: de vega-snack gevuld met een vleesvervanger kan menig vleesverachtende vegetariër bekoren. "Het lijkt soms écht op echt vlees. Af en toe is het gewoon eng hoe goed ze het tegenwoordig na kunnen maken", zegt Waaijenberg.
In zijn eethuis is volop ruimte om te pionieren met de gevulde gefrituurde rol. Zo sierden eerder al de Belgische chocolade met praliné-kroket, de limoncello-kroket en - hoe kan het ook anders in Mierlo - de kersenkroket de vitrine van de cafetaria.
"In het festivalseizoen werkt het ook prima als ontbijtje."
Dat ze bezeten zijn van de uit de kluiten gewassen variant van de bitterbal in Mierlo, moge duidelijk zijn. Op het menu van het eethuis staan op dit moment twaalf verschillende versies van de krokant gepaneerde heerlijkheid. Maar wat is nu het beste kroketmoment van de dag? "Ja, eigenlijk is een kroketje het lekkerst tijdens de lunch", vindt Waaijenburg. "Maar in het festivalseizoen werkt het ook prima als ontbijtje."
Met de twaalf varianten is het met de snackachtige gekkigheid voor de meester-krokettenbakker nog lang niet klaar. "Ik heb nog wel wat ideetjes voor een experiment, maar dat wordt dan wel weer hartig. Want dat zoete hebben we nu wel gehad."
En wat is de favoriete snack van de meester zelf? "Als het écht om mijn favoriet gaat, kies ik toch voor een frikandelletje", lacht hij. "Een kroket is wel een hele goeie tweede."