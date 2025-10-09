20 wapens gevonden in huis van 74-jarige man

Een 74-jarige man uit Hoogerheide is dinsdagavond opgepakt omdat hij ongeveer twintig wapens, waaronder vuurwapens, thuis had liggen. De man was ook in bezit van munitie. Dat meldt de politie donderdag.

De politie viel de woning van de man rond zeven uur 's avonds binnen nadat ze was getipt dat er een vuurwapen in het huis lag. De 74-jarige bewoner stond op dat moment aan de zijkant van het huis. Daar werd hij opgepakt.

Binnen in zijn woning werden later ongeveer twintig wapens aangetroffen, waaronder vuur- en steekwapens. Ook werd er munitie gevonden. De politie heeft de wapens in beslag genomen en doet verder onderzoek.