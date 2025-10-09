Deze bijzondere lichtslinger hing vanochtend vroeg boven Brabant

Een mysterieuze lichtgevende slinger was donderdagochtend al vroeg te zien op meerdere plekken in Brabant. Omroep Brabant kreeg berichten van mensen die wilden weten wat zij daar hoog in de lucht zagen.

Sporen van een raket of toch ufo’s? Willem de Nennie uit Oisterwijk dacht als eerste aan drones toen hij op het punt stond om naar zijn werk te gaan. Voor hem was het een bijzonder begin van de dag. “Ik kom naar buiten, ik kijk naar boven en zie iets heel geks. Ik zie een rij met allemaal lampjes.”

Willem heeft een kwartier naar dit fenomeen gekeken. “Het was kraakhelder, dus je kon het goed zien. Het was een hele rij met lampjes die heel langzaam verderging. Toen verdwenen ze uit mijn zicht.” Een vergelijkbaar verhaal komt van iemand uit Dommelen. Al zag hij de ‘lichtjesslinger’ juist snel passeren. “Dat is een vreemd gezicht als je om vijf voor zes de gordijnen opendoet.”

Van drones bleek geen sprake. Het was een treintje satellieten van Starlink, onderdeel van ruimtevaartbedrijf SpaceX van Elon Musk. Duizenden zwevende satellieten zijn bedoeld om snel internet aan te bieden. En een van die satellietengroepen vloog dus voorbij Brabant.

Ronald Kaptein van Galaxis, een vereniging voor weer- en sterrenkunde, legt uit dat er regelmatig raketten gelanceerd worden met honderden van dit soort kleine satellieten. "Als dat net is gebeurd, dan kun je een ketting van satellieten in de hemel zien. In de loop van de dagen zullen die zich langzaam verspreiden", legt hij uit.

Volgens hem zijn die vooral kort voor zonsopkomst of kort na zonsondergang zichtbaar als de zon al op de satellieten schijnt. "Ze geven zelf namelijk geen licht", aldus het bestuurslid van Galaxis. "De satellieten die vanochtend te zien waren, zijn afgelopen dinsdag gelanceerd. Dat treintje zal ook de komende dagen nog 's ochtends te zien zijn."

Ronald zegt dat er al ruim achtduizend Starlink-satellieten rond de aarde zweven. Elke paar dagen wordt er wel een nieuwe lading gelanceerd. "Een lancering begint als zo'n treintje, maar die zullen niet altijd vanuit Nederland zichtbaar zijn."