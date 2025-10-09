Lange file voor de Efteling nadat busje op auto met pech botst

Dinsdagochtend stond er een lange file richting de Efteling op de Midden-Brabantweg (N261) vanuit het zuiden. Een busje botste daar op een auto met pech die stilstond op de rechterrijbaan.

De bestuurder van het busje raakte lichtgewond. De bestuurder van de auto liep zwaarder letsel op en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

File

Door het ongeval was de weg volledig geblokkeerd en ontstond er een lange file tussen Tilburg en Kaatsheuvel. Rond half elf werd één rijbaan vrijgegeven, waardoor het verkeer weer kon doorstromen.